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العدل السعودية: عدد المستفيدين من التحول الرقمي في قطاع التوثيق تجاوز 370 ألفا خلال 2022
العدل السعودية: عدد المستفيدين من التحول الرقمي في قطاع التوثيق تجاوز 370 ألفا خلال 2022
أعلنت وزارة العدل السعودية تجاوز عدد المستفيدين من التحول الرقمي لـ370 ألف شخص خلال العام الجاري 2022. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T13:35+0000
2022-09-27T13:44+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لجريدة "عكاظ"، أكدت الوزارة أن "عدد المستفيدين من خدماتها لتوثيق الحالات الاجتماعية خلال العام الحالي 2022م، بلغ أكثر من 370 ألف مستفيد".وقالت الوزارة إن "التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز"، لافتة إلى أن هذا التحول "اختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية".وعن الخدمات المتضمنة داخل هذاالتحول، أوضحت أن منها "توثيق حضانة، توثيق وصية، توثيق وقف، توثيق زواج، توثيق رجعة، إضافة إلى توثيق الطلاق، وتوثيق الخُلع".
https://sputnikarabic.ae/20220729/العدل-السعودية-وثيقة-توثيق-الطلاق-هي-البديل-عن-صك-الطلاق-1065731788.html
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أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

العدل السعودية: عدد المستفيدين من التحول الرقمي في قطاع التوثيق تجاوز 370 ألفا خلال 2022

13:35 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 27.09.2022)
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
CC0 / GDJ / pixabay
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أعلنت وزارة العدل السعودية تجاوز عدد المستفيدين من التحول الرقمي لـ370 ألف شخص خلال العام الجاري 2022.
ووفقا لجريدة "عكاظ"، أكدت الوزارة أن "عدد المستفيدين من خدماتها لتوثيق الحالات الاجتماعية خلال العام الحالي 2022م، بلغ أكثر من 370 ألف مستفيد".
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وقالت الوزارة إن "التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز"، لافتة إلى أن هذا التحول "اختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية".
وعن الخدمات المتضمنة داخل هذاالتحول، أوضحت أن منها "توثيق حضانة، توثيق وصية، توثيق وقف، توثيق زواج، توثيق رجعة، إضافة إلى توثيق الطلاق، وتوثيق الخُلع".
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