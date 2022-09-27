https://sputnikarabic.ae/20220927/الولايات-المتحدة-تقرر-التخلص-من-مخزونها-من-صواريخ-تاو-وترسلها-إلى-أوكرانيا-1068296951.html

الولايات المتحدة تقرر التخلص من مخزونها من صواريخ "تاو" وترسلها إلى أوكرانيا

الولايات المتحدة تقرر التخلص من مخزونها من صواريخ "تاو" وترسلها إلى أوكرانيا

يبدو أن أول أنظمة صاروخية مضادة للدبابات BGM-71 TOW قد تم إرسالها إلى التشكيلات المسلحة لأوكرانيا. ظهرت على شبكة الإنترنت لقطات فيديو عن استخدام مثل هذه... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T04:48+0000

2022-09-27T04:48+0000

2022-09-27T04:48+0000

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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في الوقت نفسه، باستثناء المصادر الأوكرانية، لم يؤكد أي شخص في الغرب هذه المعلومات بعد. ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ سابقًا عن أن مثل هذه الصواريخ المضادة للدبابات سيتم إرسالها للقوات الأوكرانية.من المثير للاهتمام أن البنتاغون عرض على زملائه من الإدارة العسكرية لنظام كييف BGM-71 TOW قبل أربع سنوات، ولكن بعد ذلك قال مسؤولون يرتدون الزي العسكري إنهم يفضلون الأفضل، في رأيهم، Javelins على هذه الأنظمة القديمة، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.كما اتضح فيما بعد، تبين أن هذه "الهدايا" لم تكن "سلاحًا معجزة" كما كانت الدعاية الأوكرانية تمثله. واشتكى المسلحون من الإخفاقات المستمرة الناجمة، من بين أمور أخرى، بسبب فترات التخزين المنتهية. وأشار الخبراء بدورهم إلى المستوى المنخفض لتدريب جيش "زوفتو-بلاكيت."يحتوي BGM-71 TOW على نظام توجيه شبه آلي، سلكي. تم تحسين أحدث التعديلات لضرب المركبات المدرعة في الجزء الأكثر عرضة للخطر - السقف. يبلغ الحد الأقصى للمدى 3750 مترًا.

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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية