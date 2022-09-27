بيع يخت فاخر بالمزاد بعد مصادرته من ملياردير روسي في جبل طارق
18:23 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 18:42 GMT 27.09.2022)
© Photo / Suez Canal economicاليخت السياحي "El leon" أكبر وأشهر اليخوت في العالم يدخل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر
© Photo / Suez Canal economic
بيع يخت فاخر من ممتلكات الملياردير دميتري بومبيانسكي مقابل 37.5 مليون دولار في جبل طارق - نحو نصف قيمته الفعلية - في أول مزاد علني لأصل تمت مصادرته من مواطنين روسيين بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.
عرض اليخت "أكسيوما" المكون من خمسة طوابق، والذي يبلغ طوله 72 مترا (236 قدما) للبيع بعد أن طلب مصرف "جيه بي مورغان" قرضا قيمته 20.5 مليون يورو (19.7 مليون دولار) مرتبط بالسفينة.
15 سبتمبر, 18:25 GMT
لم يتم الكشف عن الشخص الفائز ولكن سعر الشراء يقارب نصف التقييم المبدئي البالغ 75 مليون دولار. ذكرت السلطات في جبل طارق أن العطاء أجري بعد استكمال "عملية العناية الواجبة المعززة"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
حجز على القصر العائم، "الذي يضم مسبحا بالإضافة إلى سينما ثلاثية الأبعاد، في مارس/ آذار من قبل السلطات على الأراضي البريطانية عند مدخل البحر الأبيض المتوسط"، وفقا للوكالة.
Superyacht "Axioma" of oligarch Dmitry Pumpyansky will be sold at auction on the decision of the Supreme Court of #Gibraltar.— NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2022
The yacht of the #Russian billionaire was detained in Gibraltar as part of the sanctions, and now the court decided to sell it. pic.twitter.com/QFkRStVKDS
إنه أول يخت فاخر يطرح في مزاد علني منذ أن اندفعت السلطات الأوروبية إلى تجميد السفن الفاخرة المملوكة للمواطنين الروس في الموانئ حول العالم ووضع علامة للتسعير المستقبلي لليخوت التي تم الاستيلاء عليها بالقوة ثم بيعها.