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https://sputnikarabic.ae/20220927/بيع-يخت-فاخر-بالمزاد-بعد-مصادرته-من-ملياردير-روسي-في-جبل-طارق-1068329467.html
بيع يخت فاخر بالمزاد بعد مصادرته من ملياردير روسي في جبل طارق
بيع يخت فاخر بالمزاد بعد مصادرته من ملياردير روسي في جبل طارق
بيع يخت فاخر من ممتلكات الملياردير دميتري بومبيانسكي مقابل 37.5 مليون دولار في جبل طارق - نحو نصف قيمته الفعلية - في أول مزاد علني لأصل تمت مصادرته من مواطنين... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T18:23+0000
2022-09-27T18:42+0000
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عرض اليخت "أكسيوما" المكون من خمسة طوابق، والذي يبلغ طوله 72 مترا (236 قدما) للبيع بعد أن طلب مصرف "جيه بي مورغان" قرضا قيمته 20.5 مليون يورو (19.7 مليون دولار) مرتبط بالسفينة.لم يتم الكشف عن الشخص الفائز ولكن سعر الشراء يقارب نصف التقييم المبدئي البالغ 75 مليون دولار. ذكرت السلطات في جبل طارق أن العطاء أجري بعد استكمال "عملية العناية الواجبة المعززة"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".حجز على القصر العائم، "الذي يضم مسبحا بالإضافة إلى سينما ثلاثية الأبعاد، في مارس/ آذار من قبل السلطات على الأراضي البريطانية عند مدخل البحر الأبيض المتوسط"، وفقا للوكالة.إنه أول يخت فاخر يطرح في مزاد علني منذ أن اندفعت السلطات الأوروبية إلى تجميد السفن الفاخرة المملوكة للمواطنين الروس في الموانئ حول العالم ووضع علامة للتسعير المستقبلي لليخوت التي تم الاستيلاء عليها بالقوة ثم بيعها.
https://sputnikarabic.ae/20220915/ملياردير-روسي-يقاضي-الحكومة-الفرنسية-بعد-مداهمة-وشل-حركة-يختين-يمتلكهما-1067801064.html
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مجتمع, العالم, روسيا, منوعات
مجتمع, العالم, روسيا, منوعات

بيع يخت فاخر بالمزاد بعد مصادرته من ملياردير روسي في جبل طارق

18:23 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 18:42 GMT 27.09.2022)
© Photo / Suez Canal economicاليخت السياحي "El leon" أكبر وأشهر اليخوت في العالم يدخل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر
اليخت السياحي El leon أكبر وأشهر اليخوت في العالم يدخل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Photo / Suez Canal economic
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بيع يخت فاخر من ممتلكات الملياردير دميتري بومبيانسكي مقابل 37.5 مليون دولار في جبل طارق - نحو نصف قيمته الفعلية - في أول مزاد علني لأصل تمت مصادرته من مواطنين روسيين بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.
عرض اليخت "أكسيوما" المكون من خمسة طوابق، والذي يبلغ طوله 72 مترا (236 قدما) للبيع بعد أن طلب مصرف "جيه بي مورغان" قرضا قيمته 20.5 مليون يورو (19.7 مليون دولار) مرتبط بالسفينة.
الشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
ملياردير روسي يقاضي الحكومة الفرنسية بعد مداهمة وشل حركة يختين يمتلكهما
15 سبتمبر, 18:25 GMT
لم يتم الكشف عن الشخص الفائز ولكن سعر الشراء يقارب نصف التقييم المبدئي البالغ 75 مليون دولار. ذكرت السلطات في جبل طارق أن العطاء أجري بعد استكمال "عملية العناية الواجبة المعززة"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
حجز على القصر العائم، "الذي يضم مسبحا بالإضافة إلى سينما ثلاثية الأبعاد، في مارس/ آذار من قبل السلطات على الأراضي البريطانية عند مدخل البحر الأبيض المتوسط"، وفقا للوكالة.
إنه أول يخت فاخر يطرح في مزاد علني منذ أن اندفعت السلطات الأوروبية إلى تجميد السفن الفاخرة المملوكة للمواطنين الروس في الموانئ حول العالم ووضع علامة للتسعير المستقبلي لليخوت التي تم الاستيلاء عليها بالقوة ثم بيعها.
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