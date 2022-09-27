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https://sputnikarabic.ae/20220927/حمد-بن-جاسم-يعزي-الأمة-في-وفاة-أحد-أعلام-الوسطية-والاعتدال-كرّس-حياته-لخدمة-الإسلام-1068312560.html
حمد بن جاسم يعزي الأمة في وفاة أحد أعلام الوسطية والاعتدال: كرّس حياته لخدمة الإسلام
حمد بن جاسم يعزي الأمة في وفاة أحد أعلام الوسطية والاعتدال: كرّس حياته لخدمة الإسلام
قدم الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، التعازي في وفاة الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يعد الزعيم الروحي لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في روسيا. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:11+0000
2022-09-27T12:11+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
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وقال الشيخ حمد في تغريدة على تويتر: "نعزي أنفسنا والأمة الاسلامية بوفاة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي والذي كرّس حياته في خدمة الإسلام وأحد أعلام الوسطية والاعتدال. نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعه وان يدخله فسيح جناته. كما وأتقدم بخالص التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد. إنا لله وانا اليه راجعون".ويذكر أن يوسف القرضاوي كان يرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج ضمن قوائم الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، وهو مصري الأصل، يحمل الجنسية القطرية.ونشرت الصفحة الرسمية للقرضاوي أن "صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، والدفن بمقابر أبو هامور، وسيكون عزاء النساء بمنزل فضيلة الشيخ، وعزاء الرجال بجوار منزله غدًا بعد صلاة المغرب".وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أعلن عن وفاة القرضاوي، الاثنين، عن عمر 96 عاما في بيان قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام".
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العالم العربي, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, أخبار قطر اليوم

حمد بن جاسم يعزي الأمة في وفاة أحد أعلام الوسطية والاعتدال: كرّس حياته لخدمة الإسلام

12:11 GMT 27.09.2022
© AP Photo / Khalil Hamraالقرضاوي
القرضاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
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قدم الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، التعازي في وفاة الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يعد الزعيم الروحي لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في روسيا.
وقال الشيخ حمد في تغريدة على تويتر: "نعزي أنفسنا والأمة الاسلامية بوفاة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي والذي كرّس حياته في خدمة الإسلام وأحد أعلام الوسطية والاعتدال. نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعه وان يدخله فسيح جناته. كما وأتقدم بخالص التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد. إنا لله وانا اليه راجعون".
ويذكر أن يوسف القرضاوي كان يرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج ضمن قوائم الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، وهو مصري الأصل، يحمل الجنسية القطرية.
ونشرت الصفحة الرسمية للقرضاوي أن "صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، والدفن بمقابر أبو هامور، وسيكون عزاء النساء بمنزل فضيلة الشيخ، وعزاء الرجال بجوار منزله غدًا بعد صلاة المغرب".
وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أعلن عن وفاة القرضاوي، الاثنين، عن عمر 96 عاما في بيان قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام".
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