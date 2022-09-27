https://sputnikarabic.ae/20220927/زاخاروفا-التدريبات-العسكرية-الروسية-الجزائرية-القادمة-ليست-موجهة-ضد-أحد-1068299966.html
زاخاروفا: التدريبات العسكرية الروسية الجزائرية القادمة ليست موجهة ضد أحد
زاخاروفا: التدريبات العسكرية الروسية الجزائرية القادمة ليست موجهة ضد أحد
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن التدريبات المقبلة لمكافحة الإرهاب بين روسيا والجزائر "درع الصحراء - 2022"... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T07:43+0000
2022-09-27T07:43+0000
2022-09-27T07:43+0000
رصد عسكري
روسيا
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وأشارت الدبلوماسية إلى أن التدريبات الروسية الجزائرية للقوات البرية ستنظم في الفترة من 16 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثامي في ساحة تدريب حماغير بالجزائر، وقالت: "إن هذه التدريبات على مكافحة الإرهاب مخطط لها ويتم إجراؤها في إطار البرنامج المعتمد للتعاون العسكري مع الجزائر. وأود أن أؤكد أنها، مثل جميع التدريبات العسكرية التي تشارك فيها روسيا، ليست موجهة ضد أي طرف ثالث".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
زاخاروفا: التدريبات العسكرية الروسية الجزائرية القادمة ليست موجهة ضد أحد
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن التدريبات المقبلة لمكافحة الإرهاب بين روسيا والجزائر "درع الصحراء - 2022" مخطط لها وليست موجهة ضد طرف ثالث.
وأشارت الدبلوماسية إلى أن التدريبات الروسية الجزائرية للقوات البرية ستنظم في الفترة من 16 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثامي في ساحة تدريب حماغير بالجزائر، وقالت: "إن هذه التدريبات على مكافحة الإرهاب مخطط لها ويتم إجراؤها في إطار البرنامج المعتمد للتعاون العسكري مع الجزائر. وأود أن أؤكد أنها، مثل جميع التدريبات العسكرية التي تشارك فيها روسيا، ليست موجهة ضد أي طرف ثالث".