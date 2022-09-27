https://sputnikarabic.ae/20220927/سلطنة-عمان-تحقق-إنجازا-غير-مسبوق-في-منطقة-الشرق-الأوسط-1068310954.html
سلطنة عمان تحقق إنجازا غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط
سلطنة عمان تحقق إنجازا غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط
حققت سلطنة عمان، إنجازا غير مسبوق في المجال الصحي، إذ حصلت على شهادة اعتراف دولية بالقضاء على انتقال فيروس مرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري من الأم إلى... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T11:22+0000
2022-09-27T11:22+0000
2022-09-27T11:22+0000
العالم العربي
الصحة
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وبذلك تكون السلطنة أول دولة من دول إقليم شرق المتوسط تحصل على هذه الشهادة، وفقا للتلفزيون العماني.وتحققُ السلطنة بحصولها على هذا الاعتراف هدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية لقطاع الصحة العالمية 2022-2030 الرامي إلى تحقيق القضاء على فيروس مرض نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل في 50 دولة على الأقل بحلول عام 2025، و100 دولة بحلول عام 2030.وأشارت إلى أنه سيتم تسليم شهادة الاعتراف الدولية في حفل رسمي يُقام غدًا الأربعاء بحضور رفيع المستوى من خبراء محليين ودوليين تحت رعاية الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الصحة
سلطنة عمان تحقق إنجازا غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط
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حققت سلطنة عمان، إنجازا غير مسبوق في المجال الصحي، إذ حصلت على شهادة اعتراف دولية بالقضاء على انتقال فيروس مرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري من الأم إلى الطفل، من منظمة الصحة العالمية.
وبذلك تكون السلطنة أول دولة من دول إقليم شرق المتوسط تحصل على هذه الشهادة، وفقا للتلفزيون العماني.
وتحققُ السلطنة بحصولها على هذا الاعتراف هدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية لقطاع الصحة العالمية 2022-2030 الرامي إلى تحقيق القضاء على فيروس مرض نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل في 50 دولة على الأقل بحلول عام 2025، و100 دولة بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أنه سيتم تسليم شهادة الاعتراف الدولية في حفل رسمي يُقام غدًا الأربعاء بحضور رفيع المستوى من خبراء محليين ودوليين تحت رعاية الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.