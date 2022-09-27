https://sputnikarabic.ae/20220927/قطر-بدء-المرحلة-النهائية-من-بيع-تذاكر-مباريات-كأس-العالم-1068314690.html
قطر... بدء المرحلة النهائية من بيع تذاكر مباريات كأس العالم
قطر... بدء المرحلة النهائية من بيع تذاكر مباريات كأس العالم
بدأت المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم في قطر اليوم الثلاثاء. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:44+0000
2022-09-27T12:44+0000
2022-09-27T12:44+0000
قطر
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وحسب صحيفة الشرق القطرية، فقد بدأت عملية الشراء للتذاكر عبر موقع "الفيفا"، بحيث يتواصل بيعها حتى نهاية البطولة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويتوافر لكل مباراة 4 فئات من التذاكر، حيث تم تخصيص الفئة الرابعة للمقيمين في قطر. ويمكن لكل مشجع أن يشتري 6 تذاكر كأكثر رقم يمكنه الحصول عليه للمباراة الواحدة. كما لا يمكن للشخص الحصول على أكثر من 60 تذكرة طوال مباريات البطولة. ووفر "الفيفا" تذاكر خاصة لذوي الإعاقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر
قطر... بدء المرحلة النهائية من بيع تذاكر مباريات كأس العالم
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بدأت المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم في قطر اليوم الثلاثاء.
وحسب صحيفة
الشرق القطرية، فقد بدأت عملية الشراء للتذاكر عبر موقع "الفيفا"، بحيث يتواصل بيعها حتى نهاية البطولة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويتوافر لكل مباراة 4 فئات من التذاكر، حيث تم تخصيص الفئة الرابعة للمقيمين في قطر. ويمكن لكل مشجع أن يشتري 6 تذاكر كأكثر رقم يمكنه الحصول عليه للمباراة الواحدة.
كما لا يمكن للشخص الحصول على أكثر من 60 تذكرة طوال مباريات البطولة. ووفر "الفيفا" تذاكر خاصة لذوي الإعاقة.