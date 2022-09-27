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https://sputnikarabic.ae/20220927/قطر-بدء-المرحلة-النهائية-من-بيع-تذاكر-مباريات-كأس-العالم-1068314690.html
قطر... بدء المرحلة النهائية من بيع تذاكر مباريات كأس العالم
قطر... بدء المرحلة النهائية من بيع تذاكر مباريات كأس العالم
بدأت المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم في قطر اليوم الثلاثاء. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T12:44+0000
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قطر
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وحسب صحيفة الشرق القطرية، فقد بدأت عملية الشراء للتذاكر عبر موقع "الفيفا"، بحيث يتواصل بيعها حتى نهاية البطولة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويتوافر لكل مباراة 4 فئات من التذاكر، حيث تم تخصيص الفئة الرابعة للمقيمين في قطر. ويمكن لكل مشجع أن يشتري 6 تذاكر كأكثر رقم يمكنه الحصول عليه للمباراة الواحدة. كما لا يمكن للشخص الحصول على أكثر من 60 تذكرة طوال مباريات البطولة. ووفر "الفيفا" تذاكر خاصة لذوي الإعاقة.
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قطر... بدء المرحلة النهائية من بيع تذاكر مباريات كأس العالم

12:44 GMT 27.09.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyفرش الأرضية العشبية في استاد لوسيل المونديالي
فرش الأرضية العشبية في استاد لوسيل المونديالي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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بدأت المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم في قطر اليوم الثلاثاء.
وحسب صحيفة الشرق القطرية، فقد بدأت عملية الشراء للتذاكر عبر موقع "الفيفا"، بحيث يتواصل بيعها حتى نهاية البطولة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويتوافر لكل مباراة 4 فئات من التذاكر، حيث تم تخصيص الفئة الرابعة للمقيمين في قطر. ويمكن لكل مشجع أن يشتري 6 تذاكر كأكثر رقم يمكنه الحصول عليه للمباراة الواحدة.
كما لا يمكن للشخص الحصول على أكثر من 60 تذكرة طوال مباريات البطولة. ووفر "الفيفا" تذاكر خاصة لذوي الإعاقة.
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