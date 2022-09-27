https://sputnikarabic.ae/20220927/ميتا-تعلن-حجب-شبكة-من-المواقع-الروسية-التي-تنتقد-أوكرانيا-1068321135.html

"ميتا" تعلن حجب شبكة من المواقع الروسية التي تنتقد أوكرانيا

"ميتا" تعلن حجب شبكة من المواقع الروسية التي تنتقد أوكرانيا

ذكرت شركة "ميتا" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) أنها أوقفت أنشطة شبكة من 60 موقعا من أصل روسي على موارد خاضعة للرقابة، والتي يُزعم أنها تتنكر... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T14:56+0000

2022-09-27T14:56+0000

2022-09-27T14:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

مؤسس فيسبوك

شركات

روسيا

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وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه هي أكبر عملية روسية الأصل وأكثرها تعقيدًا أحبطناها منذ البداية (بداية العملية الخاصة). لقد كانت مزيجًا غير عادي من التعقيد والقوة الغاشمة".تزعم الشركة أن الشبكة نشرت مجموعات من "المقالات الأصلية" ومقاطع الفيديو التي تنتقد أوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين، معربة عن دعمها لروسيا ومخاوف من عواقب العقوبات على الدول الغربية. وقال التقرير إنه تم بعد ذلك نسخ هذه المواد عبر شبكات اجتماعية ومنصات إنترنت مختلفة.وأضافت الشركة: "عندما قمنا بحظر مجالات هذه العملية، حاولوا إنشاء مواقع ويب جديدة، تظهر المثابرة والرغبة في مواصلة الاستثمار في أنشطة الإنترنت المماثلة على الإنترنت. لقد عملوا بشكل أساسي باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والروسية والأوكرانية".يعترف المتخصصون في الشركة بأنهم لم يتمكنوا من العثور على دليل على تورط السلطات الروسية في العملية، لكنهم يزعمون أن السفارات الروسية في أوروبا وآسيا أعادت طباعة منشورات فردية على حساباتهم.

https://sputnikarabic.ae/20220925/تقرير-ميتا-كان-لها-تأثير-سلبي-على-حقوق-الإنسان-خلال-القصف-الإسرائيلي-لغزة-1068224290.html

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