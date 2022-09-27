https://sputnikarabic.ae/20220927/وزير-الخارجية-العماني-يستقبل-المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-1068323653.html
وزير الخارجية العماني يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن
وزير الخارجية العماني يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن
أعلنت وزارة الخارجية العمانية عن لقاء تم عقده بين وزيرالخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T15:48+0000
2022-09-27T15:48+0000
2022-09-27T15:48+0000
سلطنة عمان
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ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت إن البوسعيدي استقبل اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الذي يقوم بزيارة إلى سلطنة عُمان.وأوضح البيان أن اللقاء ركز على المساعي والجهود المبذولة لتأمين استمرار الهدنة في اليمن، من أجل "تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار".وحسب البيان فقد حضر اللقاء الوفد المرافق للمبعوث الأممي وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية العمانية.طالع أيضا: وزير خارجية عمان: نسعى إلى تقريب وجهات النظر في أزمة اليمن وإنهاء الحرب
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سلطنة عمان, أخبار اليمن الأن
سلطنة عمان, أخبار اليمن الأن
وزير الخارجية العماني يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن
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أعلنت وزارة الخارجية العمانية عن لقاء تم عقده بين وزيرالخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
ووفقا لبيان نشرته الوزارة
عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت إن البوسعيدي استقبل اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الذي يقوم بزيارة إلى سلطنة عُمان.
وأوضح البيان أن اللقاء ركز على المساعي والجهود المبذولة لتأمين استمرار الهدنة
في اليمن، من أجل "تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار".
وحسب البيان فقد حضر اللقاء الوفد المرافق للمبعوث الأممي وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية العمانية.