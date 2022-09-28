https://sputnikarabic.ae/20220928/إسرائيل-توافق-على-طلب-أمريكي-بمنع-تسرب-التكنولوجيا-إلى-الصين-1068370706.html
إسرائيل توافق على طلب أمريكي بمنع تسرب التكنولوجيا إلى الصين
إسرائيل توافق على طلب أمريكي بمنع تسرب التكنولوجيا إلى الصين
ذكرت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على طلب أمريكي بمنع "تسرب التكنولوجيا" إلى دول في مقدمتها الصين. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T17:57+0000
2022-09-28T17:57+0000
2022-09-28T17:57+0000
إسرائيل
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وأضافت "كان" التابعة لهيئة البث: "اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على إنشاء منتدى استراتيجي- تكنولوجي، هدفه مضاعفة التعاون بين الأوساط العلمية في البلدين".وأمس الثلاثاء، توجه وفد إسرائيلي برئاسة وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، أوريت فركش-هاكوهين، إلى واشنطن لبدء حوار استراتيجي رفيع المستوى، غدا الأربعاء، حول التعاون التكنولوجي، بحسب بيان لمكتب الوزيرة، وفق ما نقلت وقتها قناة i24NEWS الإسرائيلية.وبحسب البيان، فإن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى اتفاقيات وتطوير آليات "من شأنها رفع مستوى التعاون التكنولوجي بين الدولتين".وأضاف البيان، أن "الحدث الذي سيعقد (اليوم) الأربعاء، سيضع إسرائيل على قائمة مرموقة ومحدودة من الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة شركاء استراتيجيين في هذا المجال".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
إسرائيل توافق على طلب أمريكي بمنع تسرب التكنولوجيا إلى الصين
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ذكرت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على طلب أمريكي بمنع "تسرب التكنولوجيا" إلى دول في مقدمتها الصين.
وأضافت "كان" التابعة لهيئة البث: "اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على إنشاء منتدى استراتيجي- تكنولوجي، هدفه مضاعفة التعاون بين الأوساط العلمية في البلدين".
وتابعت القناة: "مقابل ذلك، وافقت إسرائيل على طلب الأمريكيين لبحث منع تسرب التكنولوجيا إلى دول أخرى، بما في ذلك الصين".
وأمس الثلاثاء، توجه وفد إسرائيلي برئاسة وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، أوريت فركش-هاكوهين، إلى واشنطن لبدء حوار استراتيجي رفيع المستوى، غدا الأربعاء، حول التعاون التكنولوجي، بحسب بيان لمكتب الوزيرة، وفق ما نقلت وقتها قناة
i24NEWS الإسرائيلية.
وبحسب البيان، فإن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى اتفاقيات وتطوير آليات "من شأنها رفع مستوى التعاون التكنولوجي بين الدولتين".
وأضاف البيان، أن "الحدث الذي سيعقد (اليوم) الأربعاء، سيضع إسرائيل على قائمة مرموقة ومحدودة من الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة شركاء استراتيجيين في هذا المجال".