https://sputnikarabic.ae/20220928/الدفاع-الروسية-قصف-ورشة-إنتاج-فيها-أكثر-من-90-دبابة-أوكرانية-بضربة-دقيقة-في-خاركوف--1068349184.html
الدفاع الروسية: قصف ورشة إنتاج فيها أكثر من 90 دبابة أوكرانية بضربة دقيقة في خاركوف
الدفاع الروسية: قصف ورشة إنتاج فيها أكثر من 90 دبابة أوكرانية بضربة دقيقة في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية، قصفت ورشة بها أكثر من 90 دبابة أوكرانية بضربة دقيقة في خاركوف. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T10:41+0000
2022-09-28T10:41+0000
2022-09-28T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
تدمير
دبابات أوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربة عالية الدقة بالقرب من مدينة خاركوف، حيث توجد ورش الإنتاج لمصنع مدرعات، وكان هناك أكثر من 90 دبابة وعربات قتالية مدرعة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، نتيجة لضربة نارية واسعة النطاق على نقاط الانتشار المؤقت للواءين 14 و 92 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفورشنايا وكوندراشوفكا وبيتروفكا في منطقة خاركوف، تم القضاء على أكثر من 150 من الأفراد العسكريين وتدمير 2 عربة مدرعة".وأضافت الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-24" فوق منطقة خاركيف، "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية غوساروفكا بمنطقة خاركوشف".أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر محطة رادار لمنظومة الصواريخ الأوكرانية "إس -300" المضادة للطائرات في منطقة نيكولايف "دمرت أربعة مستودعات ذخيرة وأسلحة صاروخية ومدفعية في مناطق كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكولوميتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبريليمانسكوي في منطقة أوديسا. تم تدمير محطة رادار تابعة لمنظومة الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات "إس-300" بالقرب من منطقة فيسيلي في مقاطعة ميكولاييف".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, تدمير, دبابات أوكرانية
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, تدمير, دبابات أوكرانية
الدفاع الروسية: قصف ورشة إنتاج فيها أكثر من 90 دبابة أوكرانية بضربة دقيقة في خاركوف
10:41 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية، قصفت ورشة بها أكثر من 90 دبابة أوكرانية بضربة دقيقة في خاركوف.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربة عالية الدقة بالقرب من مدينة خاركوف، حيث توجد ورش الإنتاج لمصنع مدرعات، وكان هناك أكثر من 90 دبابة وعربات قتالية مدرعة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، نتيجة لضربة نارية واسعة النطاق على نقاط الانتشار المؤقت للواءين 14 و 92 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفورشنايا وكوندراشوفكا وبيتروفكا في منطقة خاركوف، تم القضاء على أكثر من 150 من الأفراد العسكريين وتدمير 2 عربة مدرعة".
وأضافت الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-24" فوق منطقة خاركيف، "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية غوساروفكا بمنطقة خاركوشف".
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر محطة رادار لمنظومة الصواريخ الأوكرانية "إس -300" المضادة للطائرات في منطقة نيكولايف "دمرت أربعة مستودعات ذخيرة وأسلحة صاروخية ومدفعية في مناطق كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكولوميتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبريليمانسكوي في منطقة أوديسا. تم تدمير محطة رادار تابعة لمنظومة الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات "إس-300" بالقرب من منطقة فيسيلي في مقاطعة ميكولاييف".