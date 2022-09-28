https://sputnikarabic.ae/20220928/العراق-يعتزم-استدعاء-السفير-الإيراني-احتجاجا-على-القصف-الأخير-لأراضيه-1068355013.html
العراق يعتزم استدعاء السفير الإيراني احتجاجا على القصف الأخير لأراضيه
العراق يعتزم استدعاء السفير الإيراني احتجاجا على القصف الأخير لأراضيه
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T12:41+0000
2022-09-28T12:41+0000
2022-09-28T12:41+0000
إيران
العراق
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بغداد - سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية العراقية بيانا، اليوم الأربعاء، على لسان متحدثها أحمد الصحاف: "سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة".في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذه الجيش الإيراني لمناطق في كردستان.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الخارجية بيانا، أكدت فيه أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيّة.وأدان البيان بأشد العبارات "الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع استعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعدادا من القتلى والجرحى، في تطور خطر يهدد أمن العراق وسيادته، ويضاعف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين".وأوضح البيان أن "هذه الأعمال الاستفزازية، أُحادية الجانب، تعقد المشهد الأمني وتلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلا بالمزيد من التوتر"، مؤكدا أن الوزارة "تتابع عن كثب تطورات القصف المتتابع، وتجدد رفض حكومة العراق لأي منطق عسكري لمواجهة التحديات الأمنية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, العراق, العالم العربي
إيران, العراق, العالم العربي
العراق يعتزم استدعاء السفير الإيراني احتجاجا على القصف الأخير لأراضيه
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.
بغداد - سبوتنيك
. ونشرت وزارة الخارجية العراقية بيانا، اليوم الأربعاء، على لسان متحدثها أحمد الصحاف: "سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة".
في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية العراقية
، اليوم الأربعاء، القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذه الجيش الإيراني لمناطق في كردستان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الخارجية بيانا، أكدت فيه أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيّة.
وأدان البيان بأشد العبارات "الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع استعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعدادا من القتلى والجرحى، في تطور خطر يهدد أمن العراق وسيادته، ويضاعف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين".
وأوضح البيان أن "هذه الأعمال الاستفزازية، أُحادية الجانب، تعقد المشهد الأمني وتلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلا بالمزيد من التوتر"، مؤكدا أن الوزارة "تتابع عن كثب تطورات القصف المتتابع، وتجدد رفض حكومة العراق لأي منطق عسكري لمواجهة التحديات الأمنية".