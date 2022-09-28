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روغوف: مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا
روغوف: مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا
قال رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا، وهذا القرار نهائي ولا... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T04:46+0000
2022-09-28T05:02+0000
روسيا
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بعد معالجة 100% من الأصوات في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه، صوّت أكثر من 93.11% من الناخبين لصالح إعادة التوحيد مع روسيا. ووافقت اللجنة الانتخابية على هذا القرار ولم تسجل انتهاكات جسيمة وأية تعليقات خلال الاستفتاء.وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تلخيص النتائج الرسمية للاستفتاء. مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءًا من أوكرانيا وقد انسحبت منها رسميًا. هذا القرار نهائي ولا رجوع فيه. إننا نعود إلى الوطن، إلى روسيا".ووفقا له، فإن تكتيكات سلطات كييف المتمثلة في التخويف والقصف والهجمات الإرهابية في مقاطعة زابوروجيه لا يمكن أن تكسر روح الشعب ورغبتهم في العودة إلى وطنهم التاريخي إلى روسيا.
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روسيا

روغوف: مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا

04:46 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 05:02 GMT 28.09.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورقوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
قوات كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا، وهذا القرار نهائي ولا رجوع فيه.
بعد معالجة 100% من الأصوات في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه، صوّت أكثر من 93.11% من الناخبين لصالح إعادة التوحيد مع روسيا. ووافقت اللجنة الانتخابية على هذا القرار ولم تسجل انتهاكات جسيمة وأية تعليقات خلال الاستفتاء.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تلخيص النتائج الرسمية للاستفتاء. مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءًا من أوكرانيا وقد انسحبت منها رسميًا. هذا القرار نهائي ولا رجوع فيه. إننا نعود إلى الوطن، إلى روسيا".
ووفقا له، فإن تكتيكات سلطات كييف المتمثلة في التخويف والقصف والهجمات الإرهابية في مقاطعة زابوروجيه لا يمكن أن تكسر روح الشعب ورغبتهم في العودة إلى وطنهم التاريخي إلى روسيا.
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