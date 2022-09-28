https://sputnikarabic.ae/20220928/روغوف-منطقة-زابوروجيه-لم-تعد-جزءا-من-أوكرانيا-1068337959.html
روغوف: مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا
روغوف: مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا
قال رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا، وهذا القرار نهائي ولا... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T04:46+0000
2022-09-28T04:46+0000
2022-09-28T05:02+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064354633_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_fe6d7365bdfeda40a07eee761e23898c.jpg
بعد معالجة 100% من الأصوات في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه، صوّت أكثر من 93.11% من الناخبين لصالح إعادة التوحيد مع روسيا. ووافقت اللجنة الانتخابية على هذا القرار ولم تسجل انتهاكات جسيمة وأية تعليقات خلال الاستفتاء.وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تلخيص النتائج الرسمية للاستفتاء. مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءًا من أوكرانيا وقد انسحبت منها رسميًا. هذا القرار نهائي ولا رجوع فيه. إننا نعود إلى الوطن، إلى روسيا".ووفقا له، فإن تكتيكات سلطات كييف المتمثلة في التخويف والقصف والهجمات الإرهابية في مقاطعة زابوروجيه لا يمكن أن تكسر روح الشعب ورغبتهم في العودة إلى وطنهم التاريخي إلى روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064354633_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_37334e8b146c273a651d3eedbcf30c39.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روغوف: مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا
04:46 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 05:02 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
قال رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا، وهذا القرار نهائي ولا رجوع فيه.
بعد معالجة 100% من الأصوات في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه، صوّت أكثر من 93.11% من الناخبين لصالح إعادة التوحيد مع روسيا. ووافقت اللجنة الانتخابية على هذا القرار ولم تسجل انتهاكات جسيمة وأية تعليقات خلال الاستفتاء.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تلخيص النتائج الرسمية للاستفتاء. مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءًا من أوكرانيا وقد انسحبت منها رسميًا. هذا القرار نهائي ولا رجوع فيه. إننا نعود إلى الوطن، إلى روسيا".
ووفقا له، فإن تكتيكات سلطات كييف المتمثلة في التخويف والقصف والهجمات الإرهابية في مقاطعة زابوروجيه لا يمكن أن تكسر روح الشعب ورغبتهم في العودة إلى وطنهم التاريخي إلى روسيا.