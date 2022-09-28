https://sputnikarabic.ae/20220928/صحيفة-المفوضية-الأوروبية-تطرح-مقترحات-بشأن-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1068339617.html
صحيفة: المفوضية الأوروبية تطرح مقترحات بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا
صحيفة: المفوضية الأوروبية تطرح مقترحات بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا
في 28 سبتمبر/أيلول، ستعقد المفوضية الأوروبية (EC) جلسة إحاطة لممثلي دول الاتحاد الأوروبي، حيث ستعلن مقترحات لحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وتقترح أيضًا وضع... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T06:52+0000
2022-09-28T06:52+0000
2022-09-28T06:52+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103706/70/1037067095_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_c018a2be9adab5be0fb61c6d9670fe8f.jpg
وفقًا للمنشور، من المقرر عقد الإحاطة في الساعة 14:30 (15:30 بتوقيت موسكو).قد يتم حظر شركات التأمين والنقل من نقل أو تأمين النفط الروسي إذا تم بيعه بسعر أعلى من حد معين. وفقًا للصحيفة، يتم تحديد هذه العتبة بالسعر الذي يُباع به النفط الروسي الآن في آسيا، وهو أرخص بنحو 30% من سعره في أوروبا.أعلن وزراء مال مجموعة السبع، في وقت سابق، عزمهم على فرض سقف على أسعار النفط الروسي. للقيام بذلك، يريدون إنشاء "تحالف دولي واسع" وحظر تقديم أي خدمات للنقل البحري للنفط الروسي إذا تم بيعه بسعر أعلى من الحد المتفق عليه من هذا التحالف.صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، في 1 سبتمبر، بأن موسكو ستوقف توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي ستقرر الحد من تكلفة النفط الروسي. وكما أكد نائب رئيس مجلس الدولة، فإن روسيا لن تعمل "في ظروف غير السوق". في الوقت نفسه، وصف نوفاك مقترحات فرض قيود على أسعار النفط الروسي بأنها "عبثية تامة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103706/70/1037067095_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_bf98ccc7bc2817024d25855cafa1f52d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
صحيفة: المفوضية الأوروبية تطرح مقترحات بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا
تابعنا عبر
في 28 سبتمبر/أيلول، ستعقد المفوضية الأوروبية (EC) جلسة إحاطة لممثلي دول الاتحاد الأوروبي، حيث ستعلن مقترحات لحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وتقترح أيضًا وضع سقف لأسعار النفط الروسي، حسبما ذكرت ذلك صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى ودبلوماسيين.
وفقًا للمنشور، من المقرر عقد الإحاطة في الساعة 14:30 (15:30 بتوقيت موسكو).
قد يتم حظر شركات التأمين والنقل من نقل أو تأمين النفط الروسي إذا تم بيعه بسعر أعلى من حد معين. وفقًا للصحيفة، يتم تحديد هذه العتبة بالسعر الذي يُباع به النفط الروسي الآن في آسيا، وهو أرخص بنحو 30% من سعره في أوروبا.
أعلن وزراء مال مجموعة السبع، في وقت سابق، عزمهم على فرض سقف على أسعار النفط الروسي. للقيام بذلك، يريدون إنشاء "تحالف دولي واسع" وحظر تقديم أي خدمات للنقل البحري للنفط الروسي إذا تم بيعه بسعر أعلى من الحد المتفق عليه من هذا التحالف.
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، في 1 سبتمبر، بأن موسكو ستوقف توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي ستقرر الحد من تكلفة النفط الروسي. وكما أكد نائب رئيس مجلس الدولة، فإن روسيا لن تعمل "في ظروف غير السوق". في الوقت نفسه، وصف نوفاك مقترحات فرض قيود على أسعار النفط الروسي بأنها "عبثية تامة".