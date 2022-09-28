https://sputnikarabic.ae/20220928/فريق-جيولوجي-سوداني-يتمكن-من-اكتشاف-معادن-في-تكوين-رسوبي-بحري-يعود-لأكثر-من-500-مليون-عام-1068351374.html

فريق جيولوجي سوداني يتمكن من اكتشاف معادن في تكوين رسوبي بحري يعود لأكثر من 500 مليون عام

فريق جيولوجي سوداني يتمكن من اكتشاف معادن في تكوين رسوبي بحري يعود لأكثر من 500 مليون عام

كشف فريق جيولوجي سوداني عن أقدم تكوين رسوبي بحري شمالي البلاد، يرجع عمره لأكثر من 500 مليون سنة خلال "العصر الكامبري"، وأكد أن اكتشاف التكوين دل على غنى هذه... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T11:26+0000

2022-09-28T11:26+0000

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الخرطوم- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة المعادن السودانية، اليوم الأربعاء، "تمكن فريق من إدارة الجيولوجيا الإقليمية التابعة للإدارة العامة المسوح الجيولوجية بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، وهي الذراع الفني لوزارة المعادن، من اكتشاف أقدم تكوين رسوبي بحري في السودان يرجع عمره إلى العصر الكامبري أي حوالي أكثر من 500 مليون سنة، وقد سمى هذا التكوين بـ [الباردة وأبو طليح]".وبحسب البيان، فقد حدد الفريق عمر التكوين الرسوبي حسب "أحفورية تتبع شعبة الاسفنجيات( sponges ) تسمى بالقدحيات القديمة (Archaeocyatha)، وهي عبارة عن أصناف منقرضة بانية للشعاب تعيش في البيئات البحرية، كانت موجودة في بداية العصر الكامبري وانقرضت في نهايته أي يرجع عمرها إلى أكثر من 500 مليون سنة".وأشارت الوزارة السودانية إلى أن "الفريق البحثي بدأ في التخريط الجيولوجي بولاية نهر النيل، شمالي السودان في العام 2015 بعد الدراسة التفصيلية تمت ملاحظة إمكانية وجود بيئات بحرية قديمة ضحلة أو عميقة من خلال ما تم اكتشافه من أحفوريات مرئية ومجهرية".وأكد الفريق أن "وحدة الرسوبيات والأحافير بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عكفت على استقطاع جزئية جبال الباردة وأبو طليح، وعملت على دراستها دراسة تفصيلية من خلال تكليف مأمورية جيولوجية في العام 2017 للتخريط التفصيلي، وتم أخذ عينات سطحية ومجهرية وتحليلها خارج البلاد، في المملكة المغربية، لتأتي نتائج العينات الصخرية والمجهرية مشجعة لحسم البيئة البحرية الضحلة والعميقة في أعمال الأبحاث التي استمرت 5 سنوات، حتى توجت بنشرها في مجلة علوم الأرض من مركز مادريج للنشر وهو مركز عالمي مختص بنشر الأوراق العلمية".ولفت إلى أنه، وخلال هذه الأعوام، تم مناقشة محتويات البحث مع مختصين عالميين، وبعدها تمت دراسة الورقة دراسة تخصصية من قبل الباحثين الجيولوجيين التابعيين للمجلة".وأوضح الفريق أن أهمية البحث العلمية "تكمن في حسم بيئة تكوين المنطقة البحرية مما يقود إلى المعادن المتوقع وجودها في البيئات الترسيبية البحرية، وهي أغلبها تدخل في صناعة خامات سوائل الحفر إلى جانب الأهمية الاقتصادية في توطين صناعة خامات البنتونايت والبارايت وكربونات الكالسيوم والسيليكا بالسودان وإنتاجها".

https://sputnikarabic.ae/20180225/السودان-يجمد-تصدير-خام-المعادن-عدا-الذهب-1030328440.html

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