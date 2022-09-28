https://sputnikarabic.ae/20220928/قديروف-يصف-نتائج-الاستفتاءات-بأنها-النهاية-الطبيعية-لسنوات-طويلة-من-القمع-1068340681.html
قديروف يصف نتائج الاستفتاءات بأنها "النهاية الطبيعية لسنوات طويلة من القمع"
قديروف يصف نتائج الاستفتاءات بأنها "النهاية الطبيعية لسنوات طويلة من القمع"
وصف رئيس الشيشان، رمضان قديروف، نتائج الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون للانضمام إلى روسيا، بأنها "خاتمة منطقية لسنوات... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T07:47+0000
2022-09-28T07:47+0000
2022-09-28T07:47+0000
روسيا
رمضان قاديروف
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وقال: "بالتأكيد، هذه هي النهاية الطبيعية لسنوات عديدة من الاضطهاد من قبل المجلس العسكري القومي في كييف. ولسنوات عديدة، تعرض سكان هذه الأراضي للعنف المستمر، ولم يتمكن أحد من ضمان حقوقهم القانونية. وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدا لهذا الظلم وأعطى الناس الفرصة لاختيار مصيرهم".وأضاف أن الشعب الشيشاني قد قدم مساهمته في اقتراب هذا الحدث، وهو ما يسعده بصدق. وأشار قديروف: "الآن لدينا دولة مشتركة ومستقبل مشترك سندافع عنه جميعا معا بأي ثمن".أجريت استفتاءات للانضمام إلى روسيا، في 23 سبتمبر/أيلول، في هذه المناطق. انتهى التصويت في 27 سبتمبر الساعة 16.00 بتوقيت موسكو. وفقًا لبطاقات الاقتراع التي تم إجراؤها بالفعل، أيدت الغالبية العظمى ضم هذه الأراضي إلى روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رمضان قاديروف
قديروف يصف نتائج الاستفتاءات بأنها "النهاية الطبيعية لسنوات طويلة من القمع"
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وصف رئيس الشيشان، رمضان قديروف، نتائج الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون للانضمام إلى روسيا، بأنها "خاتمة منطقية لسنوات عديدة من القمع".
وقال: "بالتأكيد، هذه هي النهاية الطبيعية لسنوات عديدة من الاضطهاد من قبل المجلس العسكري القومي في كييف. ولسنوات عديدة، تعرض سكان هذه الأراضي للعنف المستمر، ولم يتمكن أحد من ضمان حقوقهم القانونية. وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدا لهذا الظلم وأعطى الناس الفرصة لاختيار مصيرهم".
وأضاف أن الشعب الشيشاني قد قدم مساهمته في اقتراب هذا الحدث، وهو ما يسعده بصدق. وأشار قديروف: "الآن لدينا دولة مشتركة ومستقبل مشترك سندافع عنه جميعا معا بأي ثمن".
أجريت استفتاءات للانضمام إلى روسيا، في 23 سبتمبر/أيلول، في هذه المناطق. انتهى التصويت في 27 سبتمبر الساعة 16.00 بتوقيت موسكو. وفقًا لبطاقات الاقتراع التي تم إجراؤها بالفعل، أيدت الغالبية العظمى ضم هذه الأراضي إلى روسيا.