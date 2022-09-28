https://sputnikarabic.ae/20220928/ميركل-تحث-على-أخذ-كلام-بوتين-على-محمل-الجد-1068344668.html
ميركل تحث على أخذ كلام بوتين على محمل الجد
ميركل تحث على أخذ كلام بوتين على محمل الجد
حثت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل على أخذ كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محمل الجد، ونقلت صحيفة سود دويتشه تسايتونج كلماتها. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T09:40+0000
2022-09-28T09:40+0000
2022-09-28T09:40+0000
أنغيلا ميركل
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شاركت ميركل في افتتاح مؤسسة المستشار الألماني هيلموت كول. خلال حديثها، تطرقت إلى الأجندة السياسية الحالية. وأشارت إلى أنها قالت ذات مرة إن كلمات الرئيس الروسي يجب أن تؤخذ على محمل الجد، والآن تؤكد مرة أخرى على أهمية ذلك.وقالت: "استبعاد أن (تصريحات الرئيس الروسي) خدعة، ولكن أخذها على محمل الجد ليس بأي حال من الأحوال علامة على الضعف، بل علامة على الحكمة السياسية - مما يساعد على الحفاظ على مساحة للمناورة".وفي وقت سابق في خطابه للروس، حذر فلاديمير بوتين أولئك الذين "يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية" من أن "الريح قد تنقلب في اتجاههم".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنغيلا ميركل
ميركل تحث على أخذ كلام بوتين على محمل الجد
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حثت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل على أخذ كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محمل الجد، ونقلت صحيفة سود دويتشه تسايتونج كلماتها.
شاركت ميركل في افتتاح مؤسسة المستشار الألماني هيلموت كول. خلال حديثها، تطرقت إلى الأجندة السياسية الحالية. وأشارت إلى أنها قالت ذات مرة إن كلمات الرئيس الروسي يجب أن تؤخذ على محمل الجد
، والآن تؤكد مرة أخرى على أهمية ذلك.
وقالت: "استبعاد أن (تصريحات الرئيس الروسي) خدعة، ولكن أخذها على محمل الجد ليس بأي حال من الأحوال علامة على الضعف، بل علامة على الحكمة السياسية - مما يساعد على الحفاظ على مساحة للمناورة".
وفي وقت سابق في خطابه للروس، حذر فلاديمير بوتين أولئك الذين "يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية" من أن "الريح قد تنقلب في اتجاههم".