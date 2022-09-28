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نائبة الرئيس الأمريكي تعد تايوان بمواصلة مساعدتها عسكريا
نائبة الرئيس الأمريكي تعد تايوان بمواصلة مساعدتها عسكريا
وعدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، على متن المدمرة الأمريكية في قاعدة يوكوسوكا البحرية الأمريكية في اليابان، أن واشنطن "ستواصل مساعدة سلطات تايوان... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T20:33+0000
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ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم الأربعاء عن هاريس قولها: "سنواصل مقاومة المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المنطقة، كما سنواصل دعم قدرات تايوان في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع سياستنا طويلة المدى".من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار تشمل، من بين عدة معدات أخرى، 18 راجمة صواريخ.وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات دفاعية إضافية بقيمة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا".وأردفت: "تشمل الحزمة من بين أشياء أخرى، 18 راجمة صواريخ من طراز هيمارس، ومئات المركبات المدرعة والرادارات والأنظمة المضادة للطائرات المسيرة".
https://sputnikarabic.ae/20220928/الخارجية-الصينية-تدعو-إلى-عدم-المقارنة-بين-الأزمة-الأوكرانية-ومسألة-تايوان-1068350283.html
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الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

نائبة الرئيس الأمريكي تعد تايوان بمواصلة مساعدتها عسكريا

20:33 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / DAVID MAREUILنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يتصافحان قبل الاجتماع الثنائي بين اليابان وأمريكا في قصر أكاساكا في طوكيو، اليابان، 26 سبتمبر/ أيلول 2022
نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يتصافحان قبل الاجتماع الثنائي بين اليابان وأمريكا في قصر أكاساكا في طوكيو، اليابان، 26 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / DAVID MAREUIL
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وعدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، على متن المدمرة الأمريكية في قاعدة يوكوسوكا البحرية الأمريكية في اليابان، أن واشنطن "ستواصل مساعدة سلطات تايوان (الصين) في تعزيز دفاعات الجزيرة وتطوير العلاقات الثنائية".
ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم الأربعاء عن هاريس قولها: "سنواصل مقاومة المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المنطقة، كما سنواصل دعم قدرات تايوان في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع سياستنا طويلة المدى".
واتهمت نائبة الرئيس الأمريكي بكين بمحاولة تغيير النظام الإقليمي القائم وأكدت أن الولايات المتحدة ستحافظ على مسار "تعميق العلاقات غير الرسمية" مع تايوان.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار تشمل، من بين عدة معدات أخرى، 18 راجمة صواريخ.
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
الخارجية الصينية تدعو إلى عدم المقارنة بين الأزمة الأوكرانية ومسألة تايوان
11:06 GMT
وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات دفاعية إضافية بقيمة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا".
وأردفت: "تشمل الحزمة من بين أشياء أخرى، 18 راجمة صواريخ من طراز هيمارس، ومئات المركبات المدرعة والرادارات والأنظمة المضادة للطائرات المسيرة".
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