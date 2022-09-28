https://sputnikarabic.ae/20220928/نائبة-الرئيس-الأمريكي-تعد-تايوان-بمواصلة-مساعدتها-عسكريا-1068374741.html

نائبة الرئيس الأمريكي تعد تايوان بمواصلة مساعدتها عسكريا

نائبة الرئيس الأمريكي تعد تايوان بمواصلة مساعدتها عسكريا

وعدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، على متن المدمرة الأمريكية في قاعدة يوكوسوكا البحرية الأمريكية في اليابان، أن واشنطن "ستواصل مساعدة سلطات تايوان... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T20:33+0000

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ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم الأربعاء عن هاريس قولها: "سنواصل مقاومة المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المنطقة، كما سنواصل دعم قدرات تايوان في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع سياستنا طويلة المدى".من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار تشمل، من بين عدة معدات أخرى، 18 راجمة صواريخ.وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات دفاعية إضافية بقيمة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا".وأردفت: "تشمل الحزمة من بين أشياء أخرى، 18 راجمة صواريخ من طراز هيمارس، ومئات المركبات المدرعة والرادارات والأنظمة المضادة للطائرات المسيرة".

https://sputnikarabic.ae/20220928/الخارجية-الصينية-تدعو-إلى-عدم-المقارنة-بين-الأزمة-الأوكرانية-ومسألة-تايوان-1068350283.html

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