https://sputnikarabic.ae/20220928/ولي-العهد-السعودي-يعلن-النسبة-التي-حققتها-بلاده-من-الاكتفاء-الذاتي-للصناعات-العسكرية-فيديو-1068339292.html
ولي العهد السعودي يعلن النسبة التي حققتها بلاده من الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية... فيديو
ولي العهد السعودي يعلن النسبة التي حققتها بلاده من الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية... فيديو
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، النسبة التي حققتها المملكة من الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T06:42+0000
2022-09-28T06:42+0000
2022-09-28T06:42+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقيادات الوزارة، في مقر وزارة الدفاع، مساء الثلاثاء.وخلال اللقاء، قال ولي العهد السعودي إن المملكة رفعت الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%.وأضاف أنه يأمل أن يصل الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية في بلاده إلى 50 %.كما أشاد محمد بن سلمان بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، معربا عن تطلعه إلى أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان إلى آفاق أوسع وأكبر.من جانبه، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن النجاح والإنجازات التي حققتها وزارة الدفاع تأتي "في ظل التوجيه والدعم المستمر من ولي العهد".وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، يقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين ولي العهد رئيسا له، والأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي يعلن النسبة التي حققتها بلاده من الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية... فيديو
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، النسبة التي حققتها المملكة من الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقيادات الوزارة، في مقر وزارة الدفاع، مساء الثلاثاء.
وخلال اللقاء، قال
ولي العهد السعودي إن المملكة رفعت الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%.
وأضاف أنه يأمل أن يصل الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية في بلاده إلى 50 %.
كما أشاد محمد بن سلمان بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، معربا عن تطلعه إلى أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان إلى آفاق أوسع وأكبر.
من جانبه، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن النجاح والإنجازات التي حققتها وزارة الدفاع تأتي "في ظل التوجيه والدعم المستمر من ولي العهد".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
قد أصدر أمرا ملكيا، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، يقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين ولي العهد رئيسا له، والأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع.