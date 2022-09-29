https://sputnikarabic.ae/20220929/الدفاع-الروسية-تدمير-بطارية-هيمارس--في-منطقة-دنيبروبتروفسك-1068389898.html
الدفاع الروسية: تدمير بطارية "هيمارس" في مقاطعة دنيبروبتروفسك
الدفاع الروسية: تدمير بطارية "هيمارس" في مقاطعة دنيبروبتروفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي، خلال استهداف لبطاريات العدو، دمّر بطارية راجمة "هيمارس" في منطقة دنيبروبيتروفسك. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T10:54+0000
2022-09-29T10:54+0000
2022-09-29T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة: "في إطار معركة مضادة للبطاريات في منطقة بافلوغراد في مقاطعة دنيبروبتروفسك، تم تدمير بطارية راجمة هيمارس أمريكية الصنع".وأكدت أن القوات المسلحة الروسية دمرت محطة رادار لمنظومة الصواريخ الأوكرانية إس-300 بالقرب من قرية فلاديميروفكا في مقاطعة نيكولايف.وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية في يوم واحد في مناطق ألكساندروفكا في مقاطعة نيكولاييف، وبروسكينسكو، ورايسكو، وسادوك في خيرسون، وياسينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبافلوفكا وبيتريفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت أيضًا 17 قذيفة من راجمات هيمارس وصاروخ هارم المضاد للرادار أمريكية الصنع في مناطق نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون ومدينة خيرسون .وأشارت أنه تم قتل ما يصل إلى 80 مسلحًا في هجوم عالي الدقة على مواقع "الفيلق الأجنبي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير بطارية "هيمارس" في مقاطعة دنيبروبتروفسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي، خلال استهداف لبطاريات العدو، دمّر بطارية راجمة "هيمارس" في منطقة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الوزارة: "في إطار معركة مضادة للبطاريات في منطقة بافلوغراد في مقاطعة دنيبروبتروفسك، تم تدمير بطارية راجمة هيمارس أمريكية الصنع".
وأكدت أن القوات المسلحة الروسية دمرت محطة رادار لمنظومة الصواريخ الأوكرانية إس-300 بالقرب من قرية فلاديميروفكا في مقاطعة نيكولايف.
وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية في يوم واحد في مناطق ألكساندروفكا في مقاطعة نيكولاييف، وبروسكينسكو، ورايسكو، وسادوك في خيرسون، وياسينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبافلوفكا وبيتريفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت أيضًا 17 قذيفة من راجمات هيمارس وصاروخ هارم المضاد للرادار أمريكية الصنع في مناطق نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون ومدينة خيرسون .
وأشارت أنه تم قتل ما يصل إلى 80 مسلحًا في هجوم عالي الدقة على مواقع "الفيلق الأجنبي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.