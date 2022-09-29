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https://sputnikarabic.ae/20220929/العراق-يستدعي-السفير-الإيراني-ويسلمه-مذكرة-احتجاج-1068387356.html
العراق يستدعي السفير الإيراني ويسلمه مذكرة احتجاج
العراق يستدعي السفير الإيراني ويسلمه مذكرة احتجاج
استعدت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، اليوم الخميس، وسلمته احتجاجا على عمليات القصف الإيرانية الأخيرة التي تستهدف إقليم كردستان العراق. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T10:11+0000
2022-09-29T10:11+0000
أخبار العراق اليوم
إيران
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف أنه تم "استدعاء سفير إيران في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".وأعلن العراق، أمس الأربعاء، اعتزامه استدعاء سفير طهران، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف الإيراني لأهداف في إقليم كردستان.وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: "واجبنا الدفاع عن السيادة العراقية والمواطن العراقي والأرض العراقية بكل السبل، باستثناء العنف".ومضى بقوله: "السياسة الخارجية تعبر عن السياسات الداخلية بنسبة عالية"، في إشارة للأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، مضيفا: "المشاكل الداخلية تُضعف من مواقفنا الخارجية".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.
إيران
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أخبار العراق اليوم, إيران
أخبار العراق اليوم, إيران

العراق يستدعي السفير الإيراني ويسلمه مذكرة احتجاج

10:11 GMT 29.09.2022
© Photo / Mohamed Hemedaأحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية
أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Photo / Mohamed Hemeda
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استعدت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، اليوم الخميس، وسلمته احتجاجا على عمليات القصف الإيرانية الأخيرة التي تستهدف إقليم كردستان العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف أنه تم "استدعاء سفير إيران في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".
وأعلن العراق، أمس الأربعاء، اعتزامه استدعاء سفير طهران، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف الإيراني لأهداف في إقليم كردستان.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: "واجبنا الدفاع عن السيادة العراقية والمواطن العراقي والأرض العراقية بكل السبل، باستثناء العنف".
ومضى بقوله: "السياسة الخارجية تعبر عن السياسات الداخلية بنسبة عالية"، في إشارة للأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، مضيفا: "المشاكل الداخلية تُضعف من مواقفنا الخارجية".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.
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