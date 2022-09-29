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https://sputnikarabic.ae/20220929/اللا-توافق-على-رئيس-جديد-للبنان-سيد-الموقف-في-البرلمان-اللبناني-1068390340.html
"اللاتوافق" على رئيس جديد للبنان سيد الموقف في البرلمان اللبناني
"اللاتوافق" على رئيس جديد للبنان سيد الموقف في البرلمان اللبناني
قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عقب انتهاء عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية إنه "عندما يتمّ التوافق على رئيس أدعو لجلسة مقبلة لمجلس... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:11+0000
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كلام بري جاء بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد عدم حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى، وتعذر عقد جولة ثانية للتصويت بسبب مغادرة عدد كبير من النواب للقاعة وفقدان النصاب القانوني.وكان من المتوقع أن تفشل الجلسة، لأن من المعتاد أن يتم التوافق بين الكتل النيابية الوازنة على اسم معين وهذا ما عبر عنه عدد من النواب لـ"سبوتنيك" عقب خروجهم من الجلسة.وبدوره، قال النائب حسن مراد:وأكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة " النائب حسين الحج حسن إن "العملية الانتخابية في بداياتها ولا يوجد تفاهم بين الكتل النيابية، جلسة انتخاب الرئيس القادمة رهن التطورات السياسية".يشير مراقبون إلى أنه في حال عدم توصل الكتل النيابية إلى توافق على اسم للرئيس، فالبلاد ذاهبة نحو الفراغ الرئاسي، وهذا ما شهده لبنان قبيل انتخاب الرئيس ميشال عون، حيث بقيت البلاد سنتين دون رئيس.يذكر أن ولاية الرئيس الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وكان قد تم انتخابه عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20220929/مجلس-النواب-اللبناني-يفشل-في-اختيار-رئيس-جديد-للبلاد-في-أولى-الجلسات-المخصصة-لذلك-1068385870.html
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لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك

"اللاتوافق" على رئيس جديد للبنان سيد الموقف في البرلمان اللبناني

11:11 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 11:18 GMT 29.09.2022)
© Abdul Kader Albayافتتاح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في مجلس النواب، بيروت، لبنان 29 سبتمبر 2022
افتتاح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في مجلس النواب، بيروت، لبنان 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Abdul Kader Albay
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قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عقب انتهاء عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية إنه "عندما يتمّ التوافق على رئيس أدعو لجلسة مقبلة لمجلس النواب، وإذا لم يتم التوافق وكان يوجد 128 صوتا، لن ننقذ لبنان".
كلام بري جاء بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد عدم حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى، وتعذر عقد جولة ثانية للتصويت بسبب مغادرة عدد كبير من النواب للقاعة وفقدان النصاب القانوني.
وكان من المتوقع أن تفشل الجلسة، لأن من المعتاد أن يتم التوافق بين الكتل النيابية الوازنة على اسم معين وهذا ما عبر عنه عدد من النواب لـ"سبوتنيك" عقب خروجهم من الجلسة.

وقالت النائبة، بولا يعقوبيان، إن "المسرحية انتهت ومن الآن إلى أن يتم التوافق على رئيس أو نزول الوحي والإلهام ننتخب رئيسا للجمهورية اللبنانية".

افتتاح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في مجلس النواب، بيروت، لبنان 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
مجلس النواب اللبناني يفشل في اختيار رئيس جديد للبلاد في أولى الجلسات المخصصة لذلك
09:13 GMT
وبدوره، قال النائب حسن مراد:

"إنني اقترعت بورقة بيضاء، وسيكون هناك جلسة ثانية عندما يتم التوافق على اسم الرئيس. الرئيس بري حدد الجلسة لأنه حان الوقت لها، ولكن التصويت هو الذي فرز وحدد الاتجاه القادم وأؤكد أنه في حال عدم التوافق لن يكون هناك جلسات أخرى، ويجب أن نجد حلا وتوافقا بين جميع الزملاء في مجلس النواب".

وأكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة " النائب حسين الحج حسن إن "العملية الانتخابية في بداياتها ولا يوجد تفاهم بين الكتل النيابية، جلسة انتخاب الرئيس القادمة رهن التطورات السياسية".
© Sputnik . Abdul Kader Albayافتتاح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في مجلس النواب، بيروت، لبنان 29 سبتمبر 2022
افتتاح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في مجلس النواب، بيروت، لبنان 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
افتتاح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في مجلس النواب، بيروت، لبنان 29 سبتمبر 2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
يشير مراقبون إلى أنه في حال عدم توصل الكتل النيابية إلى توافق على اسم للرئيس، فالبلاد ذاهبة نحو الفراغ الرئاسي، وهذا ما شهده لبنان قبيل انتخاب الرئيس ميشال عون، حيث بقيت البلاد سنتين دون رئيس.
يذكر أن ولاية الرئيس الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وكان قد تم انتخابه عام 2016.
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