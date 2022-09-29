https://sputnikarabic.ae/20220929/اللا-توافق-على-رئيس-جديد-للبنان-سيد-الموقف-في-البرلمان-اللبناني-1068390340.html

"اللاتوافق" على رئيس جديد للبنان سيد الموقف في البرلمان اللبناني

"اللاتوافق" على رئيس جديد للبنان سيد الموقف في البرلمان اللبناني

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عقب انتهاء عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية إنه "عندما يتمّ التوافق على رئيس أدعو لجلسة مقبلة لمجلس... 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T11:11+0000

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كلام بري جاء بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد عدم حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى، وتعذر عقد جولة ثانية للتصويت بسبب مغادرة عدد كبير من النواب للقاعة وفقدان النصاب القانوني.وكان من المتوقع أن تفشل الجلسة، لأن من المعتاد أن يتم التوافق بين الكتل النيابية الوازنة على اسم معين وهذا ما عبر عنه عدد من النواب لـ"سبوتنيك" عقب خروجهم من الجلسة.وبدوره، قال النائب حسن مراد:وأكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة " النائب حسين الحج حسن إن "العملية الانتخابية في بداياتها ولا يوجد تفاهم بين الكتل النيابية، جلسة انتخاب الرئيس القادمة رهن التطورات السياسية".يشير مراقبون إلى أنه في حال عدم توصل الكتل النيابية إلى توافق على اسم للرئيس، فالبلاد ذاهبة نحو الفراغ الرئاسي، وهذا ما شهده لبنان قبيل انتخاب الرئيس ميشال عون، حيث بقيت البلاد سنتين دون رئيس.يذكر أن ولاية الرئيس الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وكان قد تم انتخابه عام 2016.

https://sputnikarabic.ae/20220929/مجلس-النواب-اللبناني-يفشل-في-اختيار-رئيس-جديد-للبلاد-في-أولى-الجلسات-المخصصة-لذلك-1068385870.html

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