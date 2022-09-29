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المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي
المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي
أعلن المغرب، اليوم الخميس، أنه سيتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بداية من أول أكتوبر 2022، ولمدة شهر. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:27+0000
2022-09-29T16:27+0000
أخبار المغرب اليوم
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وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، إن ذلك يمثل تتويجا لجهود دبلوماسية المغرب على مستوى القارة الأفريقية، لصالح السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا.وأضاف البيان أن المغرب يطمح إلى إيجاد "أجوبة" جماعية للعديد من المواضيع العالمية والإقليمية.وأشار إلى أن الإرهاب وتجنيد الأطفال والتغير المناخي والأمن الغذائي والوضع في الساحل وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، ستكون جميعها مواضيع مُدرجة على جدول أعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء.وأوضح البيان أن المغرب سيحتضن - خلال رئاسته للمجلس ندوة سياسية في طنجة، من 25 إلى27 أكتوبر من العام الجاري، بشأن "تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي".كما ينظم المغرب، اجتماعين وزاريين مخصصين لموضوعي "التنمية ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف"، و"تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الأفريقية".
https://sputnikarabic.ae/20211009/المغرب-يستضيف-قمة-الأعمال-بين-الاتحاد-اللأوروبي-والأفريقي-1050383575.html
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أخبار المغرب اليوم
أخبار المغرب اليوم

المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي

16:27 GMT 29.09.2022
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© flickr.com / Marek Kubica
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أعلن المغرب، اليوم الخميس، أنه سيتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بداية من أول أكتوبر 2022، ولمدة شهر.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، إن ذلك يمثل تتويجا لجهود دبلوماسية المغرب على مستوى القارة الأفريقية، لصالح السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا.
وأضاف البيان أن المغرب يطمح إلى إيجاد "أجوبة" جماعية للعديد من المواضيع العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن الإرهاب وتجنيد الأطفال والتغير المناخي والأمن الغذائي والوضع في الساحل وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، ستكون جميعها مواضيع مُدرجة على جدول أعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء.
المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2021
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9 أكتوبر 2021, 10:54 GMT
وأوضح البيان أن المغرب سيحتضن - خلال رئاسته للمجلس ندوة سياسية في طنجة، من 25 إلى27 أكتوبر من العام الجاري، بشأن "تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي".
كما ينظم المغرب، اجتماعين وزاريين مخصصين لموضوعي "التنمية ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف"، و"تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الأفريقية".
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