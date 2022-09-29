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https://sputnikarabic.ae/20220929/انسحاب-الوفد-المغربي-من-ملتقى-المناخ-في-تونس-لوجود-عناصر-من-البوليساريو-1068397065.html
انسحاب الوفد المغربي من ملتقى المناخ في تونس لوجود عناصر من "البوليساريو"
انسحاب الوفد المغربي من ملتقى المناخ في تونس لوجود عناصر من "البوليساريو"
انسحب الوفد المغربي من ملتقى العدالة المناخية، المنعقد بمدينة نابل التونسية خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و30 سبتمبر/ أيلول الجاري. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T13:16+0000
2022-09-29T13:16+0000
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وذكرت صحيفة "هسبريس" أن الوفد المغربي انسحب لأنه لاحظ وجود بعض العناصر التابعة لجبهة "البوليساريو" مندسين ضمن المشاركين باسم منظمة إسبانية.وكشف الوفد المغربي في بيان عن أن المندسين ضمن المشاركين باسم منظمة إسبانية تحمل اسم NOVACT حاولوا تنظيم ورشة تحت عنوان "تغير المناخ تحت الاحتلال- الغسل الأخضر" على هامش الملتقى.وأكد المشاركون المغاربة في هذا الملتقى العالمي، الذي يضم 65 دولة من خمس قارات وحوالي 400 مشارك، أنهم لن "يسمحوا لأي كان بأن يتطاول بأي شكل من الأشكال على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة" معربين عن رفضهم لكل مساس بقضية الصحراء الغربية التي تشكل أولوية وطنية.وجدد الوفد المغربي تمسكهم بما وصفوه بالثوابت الوطنية قائلين "نعلن نحن عن انسحابنا النهائي من الملتقى، ونصر على تقديم الجهة المنظمة لاعتذار رسمي للوفد المغربي".
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

انسحاب الوفد المغربي من ملتقى المناخ في تونس لوجود عناصر من "البوليساريو"

13:16 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE قوات البوليساريو
قوات البوليساريو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
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انسحب الوفد المغربي من ملتقى العدالة المناخية، المنعقد بمدينة نابل التونسية خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و30 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وذكرت صحيفة "هسبريس" أن الوفد المغربي انسحب لأنه لاحظ وجود بعض العناصر التابعة لجبهة "البوليساريو" مندسين ضمن المشاركين باسم منظمة إسبانية.
وكشف الوفد المغربي في بيان عن أن المندسين ضمن المشاركين باسم منظمة إسبانية تحمل اسم NOVACT حاولوا تنظيم ورشة تحت عنوان "تغير المناخ تحت الاحتلال- الغسل الأخضر" على هامش الملتقى.
وأضاف البيان أنه "لما لهذا الموضوع من حساسية قصوى تمس الوحدة الترابية للمملكة المغربية، استنكر المشاركون المغاربة برمجة تنظيم هذه الورشة ضمن البرنامج وقاطعوا جميع أنشطة الملتقى، ما اضطر الجهة المنظمة إلى إلغاء هذه الورشة من البرنامج".
وأكد المشاركون المغاربة في هذا الملتقى العالمي، الذي يضم 65 دولة من خمس قارات وحوالي 400 مشارك، أنهم لن "يسمحوا لأي كان بأن يتطاول بأي شكل من الأشكال على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة" معربين عن رفضهم لكل مساس بقضية الصحراء الغربية التي تشكل أولوية وطنية.
وجدد الوفد المغربي تمسكهم بما وصفوه بالثوابت الوطنية قائلين "نعلن نحن عن انسحابنا النهائي من الملتقى، ونصر على تقديم الجهة المنظمة لاعتذار رسمي للوفد المغربي".
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