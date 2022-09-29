https://sputnikarabic.ae/20220929/جامعة-الدول-العربية-ترفض-بشكل-كامل-القصف-الإيراني-على-كردستان-العراق-1068385164.html
جامعة الدول العربية ترفض بشكل كامل القصف الإيراني على كردستان العراق
جامعة الدول العربية ترفض بشكل كامل القصف الإيراني على كردستان العراق
عبّرت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن إدانتها ورفضها للقصف الصاروخي الإيراني المتواصل على مناطق في إقليم كردستان العراق، داعية طهران إلى احترام القانون... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T08:36+0000
2022-09-29T08:36+0000
2022-09-29T08:36+0000
العالم العربي
العراق
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القاهرة - سبوتنيك. وأدان الأمين العام أحمد أبو الغيط، في بيان للجامعة، "القصف الصاروخي الإيراني المتواصل منذ عدة أيام، والذي استهدف عدة مناطق بإقليم كردستان شمال العراق، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".وجدد البيان دعم الجامعة وتضامنها مع العراق "في التصدي لكافة الانتهاكات الخارجية التي تهدد أيضا الأمن والاستقرار في المنطقة".وفي وقت سابق، أعلن العراق أنه يعتزم استدعاء سفير طهران وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف الإيراني لأهداف في إقليم كردستان.وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء أمس الأربعاء، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (واع): "السفير الإيراني في بغداد سيتم استدعاؤه غداً وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف في مناطق إقليم كردستان"، وأضاف حسين: "واجبنا الدفاع عن السيادة العراقية والمواطن العراقي والأرض العراقية بكل السبل، باستثناء العنف".ومضى بقوله: "السياسة الخارجية تعبّر عن السياسات الداخلية بنسبة عالية"، في إشارة للأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، مضيفا "المشاكل الداخلية تُضعف من مواقفنا الخارجية".يذكر أن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق، شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان، فيما أفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، بسقوط قتلى ومصابين جراء القصف.
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العالم العربي, العراق
جامعة الدول العربية ترفض بشكل كامل القصف الإيراني على كردستان العراق
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عبّرت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن إدانتها ورفضها للقصف الصاروخي الإيراني المتواصل على مناطق في إقليم كردستان العراق، داعية طهران إلى احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
القاهرة - سبوتنيك. وأدان الأمين العام أحمد أبو الغيط، في بيان للجامعة، "القصف الصاروخي الإيراني المتواصل منذ عدة أيام، والذي استهدف عدة مناطق بإقليم كردستان شمال العراق، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".
وتابع البيان أن الأمين العام يرفض بشكل كامل "الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية، مشددا على ضرورة احترام إيران للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوقفها عن استباحة العراق بما يزعزع أمنه واستقراره".
وجدد البيان دعم الجامعة وتضامنها مع العراق "في التصدي لكافة الانتهاكات الخارجية التي تهدد أيضا الأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي وقت سابق، أعلن العراق أنه يعتزم استدعاء سفير طهران وتسليمه مذكرة احتجاج
على خلفية القصف الإيراني لأهداف في إقليم كردستان.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء أمس الأربعاء، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (واع): "السفير الإيراني في بغداد سيتم استدعاؤه غداً وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف في مناطق إقليم كردستان"، وأضاف حسين: "واجبنا الدفاع عن السيادة العراقية والمواطن العراقي والأرض العراقية بكل السبل، باستثناء العنف".
ومضى بقوله: "السياسة الخارجية تعبّر عن السياسات الداخلية بنسبة عالية"، في إشارة للأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، مضيفا "المشاكل الداخلية تُضعف من مواقفنا الخارجية".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق، شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان، فيما أفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، بسقوط قتلى ومصابين جراء القصف.