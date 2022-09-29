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https://sputnikarabic.ae/20220929/مقتل-امرأة-في-قصف-دونيتسك-1068379158.html
مقتل امرأة في قصف دونيتسك
مقتل امرأة في قصف دونيتسك
توفي أحد السكان المحليين جراء القصف الأوكراني، حسبما أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T07:13+0000
2022-09-29T07:13+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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وجاء في المنشور: "نتيجة قصف التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على طول شارع ديكابريستوف في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، قُتلت امرأة".وبحسب عمدة المدينة، ألكسي كوليمزين، أصيب أحد السكان المحليين، كما لحقت أضرار بالمبنى الإداري.
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

مقتل امرأة في قصف دونيتسك

07:13 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Victor Antoniuk / الانتقال إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيستك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022
قوات جمهورية دونيستك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Victor Antoniuk
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توفي أحد السكان المحليين جراء القصف الأوكراني، حسبما أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك.
وجاء في المنشور: "نتيجة قصف التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على طول شارع ديكابريستوف في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، قُتلت امرأة".
وبحسب عمدة المدينة، ألكسي كوليمزين، أصيب أحد السكان المحليين، كما لحقت أضرار بالمبنى الإداري.
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