https://sputnikarabic.ae/20220929/مقتل-امرأة-في-قصف-دونيتسك-1068379158.html
مقتل امرأة في قصف دونيتسك
مقتل امرأة في قصف دونيتسك
توفي أحد السكان المحليين جراء القصف الأوكراني، حسبما أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T07:13+0000
2022-09-29T07:13+0000
2022-09-29T07:13+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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وجاء في المنشور: "نتيجة قصف التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على طول شارع ديكابريستوف في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، قُتلت امرأة".وبحسب عمدة المدينة، ألكسي كوليمزين، أصيب أحد السكان المحليين، كما لحقت أضرار بالمبنى الإداري.
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
مقتل امرأة في قصف دونيتسك
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توفي أحد السكان المحليين جراء القصف الأوكراني، حسبما أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك.
وجاء في المنشور: "نتيجة قصف التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على طول شارع ديكابريستوف في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، قُتلت امرأة".
وبحسب عمدة المدينة، ألكسي كوليمزين، أصيب أحد السكان المحليين، كما لحقت أضرار بالمبنى الإداري.