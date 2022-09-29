https://sputnikarabic.ae/20220929/من-المستفيد-من-الهجوم-على-التيار-الشمالي؟-1068393597.html
من المستفيد من الهجوم على "التيار الشمالي"؟
من المستفيد من الهجوم على "التيار الشمالي"؟
تناقش الحلقة تداعيات العمل التخريبي الذي طال أنابيب الغاز الروسية في بحر البلطيق، ونبحث في الجهات التي يمكن أن تستفيد من تعطيل وصول الغاز إلى أوروبا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T12:12+0000
2022-09-29T12:12+0000
2022-09-29T12:12+0000
راديو
بانوراما
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من المستفيد من الهجوم على "السيل الشمالي"؟
من المستفيد من الهجوم على "السيل الشمالي"؟
وكانت روسيا أكدت أن المنطقة التي وقعت فيها حادثة التسرب تخضع لسيطرة الاستخبارات الأمريكية، وأن إصلاح الأنابيب سيستغرق أكثر من نصف عام.ومن المتوقع أن يتناول مجلس الأمن الدولي ملف تسرب الغاز في جلسة غدا الجمعة.علاوة على ذلك، قد يتسبب الحادث في مزيد من حالة عدم اليقين في سوق الغاز ويرفع الأسعار مرة أخرى، مما سيؤدي بدوره إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.الخبير في الشؤون السياسية والإقتصادية، علي الهيل، اعتبر أن للولايات المتحدة بالدرجة الأساسية المصلحة المباشرة والأكبر من جراء تعطيل أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا، مضيفًا أن الاقتصاد الأوروربي هو المتضرر الأكبر، وسيصبح أكثر خضوعًا للمعايير الأمريكية.وفي حديث لـ"بانوراما"، أوضح الهيل أن الملف يرتبط كذلك بالأزمة في أوكرانيا، حيث تحاول الإدارة الأمريكية التأثير على الإمدادات إلى أوروبا لإفساح المجال أمام أوكرانيا للحصول على عوائد أكبر جراء مرور الغاز الروسي عبر أراضيها.التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
من المستفيد من الهجوم على "التيار الشمالي"؟
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تناقش الحلقة تداعيات العمل التخريبي الذي طال أنابيب الغاز الروسية في بحر البلطيق، ونبحث في الجهات التي يمكن أن تستفيد من تعطيل وصول الغاز إلى أوروبا.
وكانت روسيا أكدت أن المنطقة التي وقعت فيها حادثة التسرب تخضع لسيطرة الاستخبارات الأمريكية، وأن إصلاح الأنابيب سيستغرق أكثر من نصف عام.
ومن المتوقع أن يتناول مجلس الأمن الدولي ملف تسرب الغاز في جلسة غدا الجمعة.
علاوة على ذلك، قد يتسبب الحادث في مزيد من حالة عدم اليقين في سوق الغاز ويرفع الأسعار مرة أخرى، مما سيؤدي بدوره إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.
الخبير في الشؤون السياسية والإقتصادية، علي الهيل، اعتبر أن للولايات المتحدة بالدرجة الأساسية المصلحة المباشرة والأكبر من جراء تعطيل أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا، مضيفًا أن الاقتصاد الأوروربي هو المتضرر الأكبر، وسيصبح أكثر خضوعًا للمعايير الأمريكية.
وفي حديث لـ"بانوراما"، أوضح الهيل أن الملف يرتبط كذلك بالأزمة في أوكرانيا، حيث تحاول الإدارة الأمريكية التأثير على الإمدادات إلى أوروبا لإفساح المجال أمام أوكرانيا للحصول على عوائد أكبر جراء مرور الغاز الروسي عبر أراضيها.
التفاصيل في الملف الصوتي...