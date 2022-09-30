https://sputnikarabic.ae/20220930/أمين-الائتلاف-الوطني-لإنقاذ-العراق-الشعب-الروسي-في-المناطق-الجديدة-أصبح-تحت-حماية-وطنه-الأم-1068452368.html
أمين الائتلاف الوطني لإنقاذ العراق: الشعب الروسي في المناطق الجديدة أصبح تحت حماية وطنه الأم
أمين الائتلاف الوطني لإنقاذ العراق: الشعب الروسي في المناطق الجديدة أصبح تحت حماية وطنه الأم
قال الأمين العام للائتلاف الوطني لإنقاذ العراق، الدكتور خالد النعيمي، إن انضمام الشعب الروسي في المناطق الأربع (دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون) إلى وطنه... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T15:58+0000
2022-09-30T15:58+0000
2022-09-30T15:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وأضاف النعيمي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الشعب في المناطق الأربع عبر عن خياراته الوطنية، وأصبحوا جميعا تحت حماية وطنهم روسيا.وأوضح أن روسيا كانت على استعداد من أجل التوصل لاتفاق سلام يحفظ الأمن والاستقرار لكل الأطراف، لكن "التدخل الأمريكي السافر حال دون التوصل إلى مثل هذا الاتفاق".وشدد النعيمي على أن انسياق الدول الأوروبية وراء الموقف الأمريكي يترتب عليه أزمات خطيرة، فيما يدفع المواطن الأوروبي تكلفة مواقف حكوماته، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الموقف الأمريكي.ويرى أن استمرار تقديم الأسلحة من أوروبا والاعتداء على المناطق الجديدة يمكن الرد عليه بطريقة غير متوقعة، خاصة في ظل استياء العديد من الدول من السياسة الأمريكية في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220706/الخارجية-الروسية-تعلن-مشاركة-لافروف-بافتتاح-سفارة-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1064722861.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
أمين الائتلاف الوطني لإنقاذ العراق: الشعب الروسي في المناطق الجديدة أصبح تحت حماية وطنه الأم
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قال الأمين العام للائتلاف الوطني لإنقاذ العراق، الدكتور خالد النعيمي، إن انضمام الشعب الروسي في المناطق الأربع (دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون) إلى وطنه الأم، جاء بعد استفتاء شعبي حر.
وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وأضاف النعيمي في حديثه لـ"سبوتنيك
"، أن الشعب في المناطق الأربع عبر عن خياراته الوطنية، وأصبحوا جميعا تحت حماية وطنهم روسيا.
وأوضح أن روسيا كانت على استعداد من أجل التوصل لاتفاق سلام يحفظ الأمن والاستقرار لكل الأطراف، لكن "التدخل الأمريكي السافر حال دون التوصل إلى مثل هذا الاتفاق".
ولفت إلى أن الفرصة ما زالت قائمة بشأن حل الأزمة، وأن الموقف الأمريكي هو ما يحول دون الخطوة، في حين أن استمرارها يعني انعكاس تداعياتها على جميع الأطراف.
وشدد النعيمي على أن انسياق الدول الأوروبية
وراء الموقف الأمريكي يترتب عليه أزمات خطيرة، فيما يدفع المواطن الأوروبي تكلفة مواقف حكوماته، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الموقف الأمريكي.
ويرى أن استمرار تقديم الأسلحة من أوروبا والاعتداء على المناطق الجديدة يمكن الرد عليه بطريقة غير متوقعة، خاصة في ظل استياء العديد من الدول من السياسة الأمريكية في المنطقة.