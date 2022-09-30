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إيطاليا تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام
إيطاليا تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية إلغاء قرار الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، في أحدث تخفيف للقواعد المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في البلاد. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب "رويترز"، قالت الوزارة في بيان مساء الخميس، إنه "لن يتم تجديد الأمر الخاص بارتداء الكمامات في القطارات والحافلات والعبارات بعد انتهاء يوم الجمعة".وأضافت: "لكن تم تمديد إلزامية ارتداء الكمامة في المستشفيات ودور الرعاية".وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول تضرراً من الجائحة، حيث سجلت أكثر من 177 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 منذ بدء تفشيه عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20210920/رد-فعل-طريف-من-طفل-تجاه-إلزامه-بارتداء-الكمامة-فيديو-1050202545.html
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إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

إيطاليا تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام

10:30 GMT 30.09.2022
© Sputnik . Tatyana Volobueva / الانتقال إلى بنك الصورتخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا في ميلانو، إيطاليا مايو 2020
تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا في ميلانو، إيطاليا مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Tatyana Volobueva
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية إلغاء قرار الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، في أحدث تخفيف للقواعد المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في البلاد.
وحسب "رويترز"، قالت الوزارة في بيان مساء الخميس، إنه "لن يتم تجديد الأمر الخاص بارتداء الكمامات في القطارات والحافلات والعبارات بعد انتهاء يوم الجمعة".
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وأضافت: "لكن تم تمديد إلزامية ارتداء الكمامة في المستشفيات ودور الرعاية".

وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول تضرراً من الجائحة، حيث سجلت أكثر من 177 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 منذ بدء تفشيه عام 2020.
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