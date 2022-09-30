https://sputnikarabic.ae/20220930/إيطاليا-تلغي-إلزامية-ارتداء-الكمامة-في-وسائل-النقل-العام-1068432577.html
إيطاليا تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام
إيطاليا تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية إلغاء قرار الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، في أحدث تخفيف للقواعد المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في البلاد. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T10:30+0000
2022-09-30T10:30+0000
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وحسب "رويترز"، قالت الوزارة في بيان مساء الخميس، إنه "لن يتم تجديد الأمر الخاص بارتداء الكمامات في القطارات والحافلات والعبارات بعد انتهاء يوم الجمعة".وأضافت: "لكن تم تمديد إلزامية ارتداء الكمامة في المستشفيات ودور الرعاية".وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول تضرراً من الجائحة، حيث سجلت أكثر من 177 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 منذ بدء تفشيه عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20210920/رد-فعل-طريف-من-طفل-تجاه-إلزامه-بارتداء-الكمامة-فيديو-1050202545.html
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إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
إيطاليا تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية إلغاء قرار الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، في أحدث تخفيف للقواعد المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في البلاد.