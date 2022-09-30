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https://sputnikarabic.ae/20220930/السفارة-الروسية-في-واشنطن-تعلق-على-منشور-إعلامي-بشأن-ضربة-عسكرية-للكرملين-1068421967.html
السفارة الروسية في واشنطن تعلق على منشور إعلامي بشأن ضربة عسكرية للكرملين
السفارة الروسية في واشنطن تعلق على منشور إعلامي بشأن ضربة عسكرية للكرملين
علقت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، على الأنباء المنشورة في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية عن هجوم محتمل على الكرملين. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T05:04+0000
2022-09-30T05:04+0000
العالم
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وأشارت السفارة الروسية في واشنطن إلى أن المعلومات المنقولة في غاية الحساسية، معربةً عن أملها في أن تكون غير حقيقية ومفبركة.ولفتت الدبلوماسية الروسية الانتباه إلى المقال المنشور في مجلة "نيوزويك" والذي نقل عن ممثلين مجهولين من البنتاغون، حيث أبلغ عن رد فعل أمريكي محتمل على استخدام روسيا الافتراضي للأسلحة النووية ومن بين "الخيارات المجنونة" التي يتم بحثها ما يسمى بضربة قطع الرأس "في قلب الكرملين".وقالت السفارة في بيانها: "نود أن نصدق أن مثل هذه الحجج الوهمية لا تعكس الموقف الرسمي للإدارة العسكرية الأمريكية وننطلق من حقيقة أن واشنطن تدرك جيدا الطبيعة المتصاعدة لهذا الخطاب الطائش". ودعت البعثة الدبلوماسية الروسية وزارة الدفاع الأمريكية إلى عدم الشك في عزم روسيا على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وشعبها بكل الوسائل المتاحة.
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السفارة الروسية في واشنطن تعلق على منشور إعلامي بشأن ضربة عسكرية للكرملين

05:04 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / Shawn Thewالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / Shawn Thew
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علقت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، على الأنباء المنشورة في إحدى وسائل الإعلام الأمريكية عن هجوم محتمل على الكرملين.
وأشارت السفارة الروسية في واشنطن إلى أن المعلومات المنقولة في غاية الحساسية، معربةً عن أملها في أن تكون غير حقيقية ومفبركة.
ولفتت الدبلوماسية الروسية الانتباه إلى المقال المنشور في مجلة "نيوزويك" والذي نقل عن ممثلين مجهولين من البنتاغون، حيث أبلغ عن رد فعل أمريكي محتمل على استخدام روسيا الافتراضي للأسلحة النووية ومن بين "الخيارات المجنونة" التي يتم بحثها ما يسمى بضربة قطع الرأس "في قلب الكرملين".
وقالت السفارة في بيانها: "نود أن نصدق أن مثل هذه الحجج الوهمية لا تعكس الموقف الرسمي للإدارة العسكرية الأمريكية وننطلق من حقيقة أن واشنطن تدرك جيدا الطبيعة المتصاعدة لهذا الخطاب الطائش".
ودعت البعثة الدبلوماسية الروسية وزارة الدفاع الأمريكية إلى عدم الشك في عزم روسيا على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وشعبها بكل الوسائل المتاحة.
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