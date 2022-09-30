https://sputnikarabic.ae/20220930/السويد-تعلن-إلغاء-حظر-تصدير-الأسلحة-إلى-تركيا-1068452142.html
السويد تعلن إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا
السويد تعلن إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا
أعلنت السويد، العضو المحتمل في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الجمعة، أنها ستسمح بتصدير الأسلحة إلى تركيا، التي هددت بعدم الموافقة على طلب الدولة الاسكندنافية... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T15:55+0000
2022-09-30T15:55+0000
2022-09-30T15:56+0000
رجب طيب أردوغان
السويد
فنلندا
الناتو
أخبار تركيا اليوم
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يعني القرار أن السويد، التي سعت للحصول على عضوية الناتو إلى جانب فنلندا المجاورة، سترفع حظر الأسلحة الذي كانت قد فرضته على أنقرة في عام 2019 بعد العملية العسكرية التركية ضد الميليشيات الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب في سوريا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد بعرقلة عضوية الثنائي الشمالي، وأصر على تغيير موقفهما من الجماعات المتمردة الكردية التي تعتبرها تركيا إرهابية ورفع حظر الأسلحة عن تركيا. ويعمل حلف الناتو بالإجماع، لذا تحتاج السويد وفنلندا إلى موافقة أنقرة على انضمامهما للحلف.وقالت هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية، وهي سلطة إدارية سويدية، في بيان: "إن طلب السويد للانضمام إلى عضوية الناتو يعزز إلى حد كبير دوافع السياسة الدفاعية والأمنية لمنح تصدير المعدات العسكرية إلى الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك تركيا".ولم يصادق البرلمان التركي بعد على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، وينظر إلى خطوة ستوكهولم اليوم، على نطاق واسع على أنها تهدف إلى الحصول على موافقة أنقرة.ومن المتوقع أن يصل وفد من السويد إلى أنقرة الأسبوع المقبل لمناقشة الطلبات التركية لتسليم مطلوبين لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220605/أردوغان-لن-تنضم-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-دون-استيفاء-شروط-تركيا--1063126560.html
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رجب طيب أردوغان, السويد, فنلندا, الناتو, أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان, السويد, فنلندا, الناتو, أخبار تركيا اليوم
السويد تعلن إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا
15:55 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 15:56 GMT 30.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت السويد، العضو المحتمل في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الجمعة، أنها ستسمح بتصدير الأسلحة إلى تركيا، التي هددت بعدم الموافقة على طلب الدولة الاسكندنافية للانضمام إلى التحالف المكون من 30 عضوا.
يعني القرار أن السويد، التي سعت للحصول على عضوية الناتو إلى جانب فنلندا المجاورة، سترفع حظر الأسلحة الذي كانت قد فرضته على أنقرة في عام 2019 بعد العملية العسكرية التركية ضد الميليشيات الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب في سوريا، وفق وكالة
"أسوشيتد برس".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
قد هدد بعرقلة عضوية الثنائي الشمالي، وأصر على تغيير موقفهما من الجماعات المتمردة الكردية التي تعتبرها تركيا إرهابية ورفع حظر الأسلحة عن تركيا. ويعمل حلف الناتو بالإجماع، لذا تحتاج السويد وفنلندا إلى موافقة أنقرة على انضمامهما للحلف.
وقالت هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية، وهي سلطة إدارية سويدية، في بيان: "إن طلب السويد للانضمام إلى عضوية الناتو يعزز إلى حد كبير دوافع السياسة الدفاعية والأمنية لمنح تصدير المعدات العسكرية إلى الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك تركيا".
ولم يصادق البرلمان التركي بعد على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، وينظر إلى خطوة ستوكهولم اليوم، على نطاق واسع على أنها تهدف إلى الحصول على موافقة أنقرة.
ومن المتوقع أن يصل وفد من السويد إلى أنقرة الأسبوع المقبل لمناقشة الطلبات التركية لتسليم مطلوبين لتركيا.