https://sputnikarabic.ae/20220930/السويد-تعلن-إلغاء-حظر-تصدير-الأسلحة-إلى-تركيا-1068452142.html

السويد تعلن إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا

السويد تعلن إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا

أعلنت السويد، العضو المحتمل في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الجمعة، أنها ستسمح بتصدير الأسلحة إلى تركيا، التي هددت بعدم الموافقة على طلب الدولة الاسكندنافية... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T15:55+0000

2022-09-30T15:55+0000

2022-09-30T15:56+0000

رجب طيب أردوغان

السويد

فنلندا

الناتو

أخبار تركيا اليوم

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يعني القرار أن السويد، التي سعت للحصول على عضوية الناتو إلى جانب فنلندا المجاورة، سترفع حظر الأسلحة الذي كانت قد فرضته على أنقرة في عام 2019 بعد العملية العسكرية التركية ضد الميليشيات الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب في سوريا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد بعرقلة عضوية الثنائي الشمالي، وأصر على تغيير موقفهما من الجماعات المتمردة الكردية التي تعتبرها تركيا إرهابية ورفع حظر الأسلحة عن تركيا. ويعمل حلف الناتو بالإجماع، لذا تحتاج السويد وفنلندا إلى موافقة أنقرة على انضمامهما للحلف.وقالت هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية، وهي سلطة إدارية سويدية، في بيان: "إن طلب السويد للانضمام إلى عضوية الناتو يعزز إلى حد كبير دوافع السياسة الدفاعية والأمنية لمنح تصدير المعدات العسكرية إلى الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك تركيا".ولم يصادق البرلمان التركي بعد على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، وينظر إلى خطوة ستوكهولم اليوم، على نطاق واسع على أنها تهدف إلى الحصول على موافقة أنقرة.ومن المتوقع أن يصل وفد من السويد إلى أنقرة الأسبوع المقبل لمناقشة الطلبات التركية لتسليم مطلوبين لتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20220605/أردوغان-لن-تنضم-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-دون-استيفاء-شروط-تركيا--1063126560.html

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