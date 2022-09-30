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https://sputnikarabic.ae/20220930/انفجار-انتحاري-في-مركز-تعليمي-غربي-كابول-يوقع-عشرات-القتلى-والجرحى-1068422250.html
انفجار انتحاري في مركز تعليمي غربي كابول يوقع عشرات القتلى والجرحى
انفجار انتحاري في مركز تعليمي غربي كابول يوقع عشرات القتلى والجرحى
أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الجمعة، عن تفجير انتحاري استهدف مدرسة غربي كابول، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطلاب. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T06:00+0000
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العالم
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وذكرت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية، نقلا عن مسؤول حكومي، أن عشرات التلاميذ أصيبوا جراء الانفجار الانتحاري الذي استهدفهم خلال الامتحانات في إحدى المدارس غربي العاصمة.وأكد المصدر الحكومي مقتل 20 شخصا وجرح أكثر من 35 جراء الانفجار داخل مركز "كاج" التعليمي في حي دشت البرشي الذي يسكنه أقلية دينية.ومن جهته أكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران وقوع الانفجار، وقال إن الشرطة ستقدم المزيد من المعلومات لاحقا.
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العالم
العالم

انفجار انتحاري في مركز تعليمي غربي كابول يوقع عشرات القتلى والجرحى

06:00 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعناصر من طالبان في كابول
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الجمعة، عن تفجير انتحاري استهدف مدرسة غربي كابول، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطلاب.
وذكرت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية، نقلا عن مسؤول حكومي، أن عشرات التلاميذ أصيبوا جراء الانفجار الانتحاري الذي استهدفهم خلال الامتحانات في إحدى المدارس غربي العاصمة.
وأكد المصدر الحكومي مقتل 20 شخصا وجرح أكثر من 35 جراء الانفجار داخل مركز "كاج" التعليمي في حي دشت البرشي الذي يسكنه أقلية دينية.
ومن جهته أكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران وقوع الانفجار، وقال إن الشرطة ستقدم المزيد من المعلومات لاحقا.
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