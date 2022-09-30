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https://sputnikarabic.ae/20220930/باتروشيف-لا-ينبغي-السماح-للولايات-المتحدة-بالمشاركة-في-برامج-استخدام-المياه-في-آسيا-الوسطى-1068428670.html
باتروشيف: لا ينبغي السماح للولايات المتحدة بالمشاركة في برامج استخدام المياه في آسيا الوسطى
باتروشيف: لا ينبغي السماح للولايات المتحدة بالمشاركة في برامج استخدام المياه في آسيا الوسطى
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أنه من غير المقبول قبول الولايات المتحدة وحلفائها في برامج استخدام المياه في آسيا الوسطى. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T09:22+0000
2022-09-30T09:55+0000
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وقال باتروشيف، في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء وكالات الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "يبدو أنه من المناسب تعزيز جداول أعمالنا البيئية بنشاط أكبر وتنسيق الجهود بشكل أوثق على المنصات الدولية".وأضاف قائلا: "في هذا الصدد، أود أن ألفت انتباهكم إلى المحاولات المستمرة للغربيين للمشاركة في تنفيذ برامج استخدام المياه في منطقة آسيا الوسطى وأعتقد اعتقادا راسخا أن ذلك يشكل إشكالية لجميع البلدان وموضوع الولايات المتحدة واللاعبين غير الإقليميين الآخرين هو بطلان قاطع".
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العالم

باتروشيف: لا ينبغي السماح للولايات المتحدة بالمشاركة في برامج استخدام المياه في آسيا الوسطى

09:22 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 30.09.2022)
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أنه من غير المقبول قبول الولايات المتحدة وحلفائها في برامج استخدام المياه في آسيا الوسطى.
وقال باتروشيف، في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء وكالات الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: "يبدو أنه من المناسب تعزيز جداول أعمالنا البيئية بنشاط أكبر وتنسيق الجهود بشكل أوثق على المنصات الدولية".
وأضاف قائلا: "في هذا الصدد، أود أن ألفت انتباهكم إلى المحاولات المستمرة للغربيين للمشاركة في تنفيذ برامج استخدام المياه في منطقة آسيا الوسطى وأعتقد اعتقادا راسخا أن ذلك يشكل إشكالية لجميع البلدان وموضوع الولايات المتحدة واللاعبين غير الإقليميين الآخرين هو بطلان قاطع".
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