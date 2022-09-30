عربي
https://sputnikarabic.ae/20220930/تعرض-واجهة-القنصلية-الروسية-في-نيويورك-للتخريب-فيديو-1068456226.html
تعرض واجهة القنصلية الروسية في نيويورك للتخريب... فيديو
تعرض واجهة القنصلية الروسية في نيويورك للتخريب... فيديو
تعرضت القنصلية الروسية في الجانب الشرقي الأعلى من مانهاتن للتخريب ليلة اليوم الجمعة، وفقا لإدارة شرطة نيويورك. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T17:44+0000
2022-09-30T17:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101419/86/1014198679_0:0:4256:2395_1920x0_80_0_0_a1dfc201449d1fe80b378d66ec6b703b.jpg
أكدت السلطات أن المبنى، الواقع في شارع 91 الشرقي، تعرض للتخريب بالطلاء حوالي الساعة 1 صباحا.وأظهرت صور المشهد علامات حمراء لا تزال تشوه واجهة المبنى حوالي الساعة 11 صباحا، وفق قناة NY1 الأمريكية.قالت شرطة نيويورك إنه لا يبدو أن هناك أي كلمات أو رسائل في الطلاء.لم تكن هناك كلمات مرئية - فقط خطوط عريضة من الطلاء الأحمر تنتشر عبر واجهة الطابق الأرضي من المبنى، وتغطي النوافذ والأبواب المزدوجة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".وقال مسؤولون إنه يجري التحقيق في الحادث باعتباره حادث تحيز محتمل.وحدث التخريب قبل ساعات من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101419/86/1014198679_299:0:4075:2832_1920x0_80_0_0_ca4b5e8275c63fedc2542a66e65e15ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

تعرض واجهة القنصلية الروسية في نيويورك للتخريب... فيديو

17:44 GMT 30.09.2022
© Fotolia / macky_chعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Fotolia / macky_ch
تابعنا عبرTelegram
تعرضت القنصلية الروسية في الجانب الشرقي الأعلى من مانهاتن للتخريب ليلة اليوم الجمعة، وفقا لإدارة شرطة نيويورك.
أكدت السلطات أن المبنى، الواقع في شارع 91 الشرقي، تعرض للتخريب بالطلاء حوالي الساعة 1 صباحا.
وأظهرت صور المشهد علامات حمراء لا تزال تشوه واجهة المبنى حوالي الساعة 11 صباحا، وفق قناة NY1 الأمريكية.
قالت شرطة نيويورك إنه لا يبدو أن هناك أي كلمات أو رسائل في الطلاء.
لم تكن هناك كلمات مرئية - فقط خطوط عريضة من الطلاء الأحمر تنتشر عبر واجهة الطابق الأرضي من المبنى، وتغطي النوافذ والأبواب المزدوجة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وقال مسؤولون إنه يجري التحقيق في الحادث باعتباره حادث تحيز محتمل.
وحدث التخريب قبل ساعات من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала