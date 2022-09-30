https://sputnikarabic.ae/20220930/تعرض-واجهة-القنصلية-الروسية-في-نيويورك-للتخريب-فيديو-1068456226.html
تعرض واجهة القنصلية الروسية في نيويورك للتخريب... فيديو
تعرض واجهة القنصلية الروسية في نيويورك للتخريب... فيديو
تعرضت القنصلية الروسية في الجانب الشرقي الأعلى من مانهاتن للتخريب ليلة اليوم الجمعة، وفقا لإدارة شرطة نيويورك. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T17:44+0000
2022-09-30T17:44+0000
2022-09-30T17:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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أكدت السلطات أن المبنى، الواقع في شارع 91 الشرقي، تعرض للتخريب بالطلاء حوالي الساعة 1 صباحا.وأظهرت صور المشهد علامات حمراء لا تزال تشوه واجهة المبنى حوالي الساعة 11 صباحا، وفق قناة NY1 الأمريكية.قالت شرطة نيويورك إنه لا يبدو أن هناك أي كلمات أو رسائل في الطلاء.لم تكن هناك كلمات مرئية - فقط خطوط عريضة من الطلاء الأحمر تنتشر عبر واجهة الطابق الأرضي من المبنى، وتغطي النوافذ والأبواب المزدوجة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".وقال مسؤولون إنه يجري التحقيق في الحادث باعتباره حادث تحيز محتمل.وحدث التخريب قبل ساعات من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
تعرض واجهة القنصلية الروسية في نيويورك للتخريب... فيديو
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تعرضت القنصلية الروسية في الجانب الشرقي الأعلى من مانهاتن للتخريب ليلة اليوم الجمعة، وفقا لإدارة شرطة نيويورك.
أكدت السلطات أن المبنى، الواقع في شارع 91 الشرقي، تعرض للتخريب بالطلاء حوالي الساعة 1 صباحا.
وأظهرت صور المشهد علامات حمراء لا تزال تشوه واجهة المبنى حوالي الساعة 11 صباحا، وفق قناة
NY1 الأمريكية.
قالت شرطة نيويورك إنه لا يبدو أن هناك أي كلمات أو رسائل في الطلاء.
لم تكن هناك كلمات مرئية - فقط خطوط عريضة من الطلاء الأحمر تنتشر عبر واجهة الطابق الأرضي من المبنى، وتغطي النوافذ والأبواب المزدوجة، بحسب صحيفة
"نيويورك تايمز".
وقال مسؤولون إنه يجري التحقيق في الحادث باعتباره حادث تحيز محتمل.
وحدث التخريب قبل ساعات من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وقادة لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.