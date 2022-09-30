https://sputnikarabic.ae/20220930/زيلينسكي-مستعدون-لاستئناف-المفاوضات-مع-روسيا-ولكن-ليس-وبوتين-في-السلطة-1068448161.html
زيلينسكي: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع روسيا ولكن ليس وبوتين في السلطة
زيلينسكي: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع روسيا ولكن ليس وبوتين في السلطة
موسكو - سبوتنيك. قال فلاديمير زيلينسكي اليوم إن أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا، لكن إذا كان لها رئيس آخر. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T15:06+0000
2022-09-30T15:06+0000
2022-09-30T15:07+0000
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، قد دعا كييف إلى وقف جميع الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات، وقال إن روسيا مستعدة لها.فرد فلاديمير زيلينسكي على هذه الدعوة قائلا: "كانت أوكرانيا ولا تزال رائدة في جهود التفاوض: لقد كانت دولتنا هي التي عرضت دائمًا على روسيا التعايش بشروط متساوية وصادقة ولائقة وعادلة. من الواضح أن هذا مستحيل مع هذا الرئيس الروسي... لذلك، نحن مستعدون للحوار مع روسيا لكن مع رئيس آخر لروسيا".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع روسيا ولكن ليس وبوتين في السلطة
15:06 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 15:07 GMT 30.09.2022) تابعنا عبر
موسكو - سبوتنيك. قال فلاديمير زيلينسكي اليوم إن أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا، لكن إذا كان لها رئيس آخر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، قد دعا كييف إلى وقف جميع الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات، وقال إن روسيا مستعدة لها.
فرد فلاديمير زيلينسكي على هذه الدعوة قائلا: "كانت أوكرانيا ولا تزال رائدة في جهود التفاوض: لقد كانت دولتنا هي التي عرضت دائمًا على روسيا التعايش بشروط متساوية وصادقة ولائقة وعادلة. من الواضح أن هذا مستحيل مع هذا الرئيس الروسي... لذلك، نحن مستعدون للحوار مع روسيا لكن مع رئيس آخر لروسيا".