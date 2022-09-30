عربي
https://sputnikarabic.ae/20220930/زيلينسكي-مستعدون-لاستئناف-المفاوضات-مع-روسيا-ولكن-ليس-وبوتين-في-السلطة-1068448161.html
زيلينسكي: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع روسيا ولكن ليس وبوتين في السلطة
زيلينسكي: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع روسيا ولكن ليس وبوتين في السلطة
موسكو - سبوتنيك. قال فلاديمير زيلينسكي اليوم إن أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا، لكن إذا كان لها رئيس آخر. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T15:06+0000
2022-09-30T15:07+0000
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063352623_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_efebbafd4a233e62e3c78ab7a1e9bbce.jpg
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، قد دعا كييف إلى وقف جميع الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات، وقال إن روسيا مستعدة لها.فرد فلاديمير زيلينسكي على هذه الدعوة قائلا: "كانت أوكرانيا ولا تزال رائدة في جهود التفاوض: لقد كانت دولتنا هي التي عرضت دائمًا على روسيا التعايش بشروط متساوية وصادقة ولائقة وعادلة. من الواضح أن هذا مستحيل مع هذا الرئيس الروسي... لذلك، نحن مستعدون للحوار مع روسيا لكن مع رئيس آخر لروسيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063352623_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aa91fb1bfd24a32a3c68199cd471689e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع روسيا ولكن ليس وبوتين في السلطة

15:06 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 15:07 GMT 30.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
موسكو - سبوتنيك. قال فلاديمير زيلينسكي اليوم إن أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا، لكن إذا كان لها رئيس آخر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، قد دعا كييف إلى وقف جميع الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات، وقال إن روسيا مستعدة لها.
فرد فلاديمير زيلينسكي على هذه الدعوة قائلا: "كانت أوكرانيا ولا تزال رائدة في جهود التفاوض: لقد كانت دولتنا هي التي عرضت دائمًا على روسيا التعايش بشروط متساوية وصادقة ولائقة وعادلة. من الواضح أن هذا مستحيل مع هذا الرئيس الروسي... لذلك، نحن مستعدون للحوار مع روسيا لكن مع رئيس آخر لروسيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала