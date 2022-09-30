https://sputnikarabic.ae/20220930/عرض-أوروس-كوميندانت-الجديدة-1068424209.html

عرض "أوروس كوميندانت" الجديدة

عرض "أوروس كوميندانت" الجديدة

تم، يوم أمس الخميس، تقديم السيارة الجديدة "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 داخل قاعة للمعارض في حديقة "في دي إن... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T08:37+0000

2022-09-30T08:37+0000

2022-09-30T08:37+0000

صور

وسائط متعددة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068424371_0:45:3073:1773_1920x0_80_0_0_3a09da4a69e94da0ba1b522dc5a064e0.jpg

قال نيكولاي خودوسيفيتش، المدير التنفيذي لشركة "أوروس"، إن "سائقي السيارات سيتمكنون قريبًا من اختبار النموذج الجديد أثناء العمل". ووفقا له، فإن الاستعدادات جارية للإنتاج". وأضاف أنه "تم تشغيل خط اللحام وتم بالفعل لحام ودهان الأجسام الأولى وهي تخضع حاليا لكافة الفحوصات اللازمة".تم تسمية النموذج الجديد تكريما لـ"برج كوميندانت" (القائد) في الكرملين.من الملاحظ أن هيكل ومحرك وعلبة تغيير السرعة للسيارة الجديدة يتم إنتاجها في روسيا، ويبلغ المستوى الإجمالي لتوطين الإنتاج الآن حوالي 70%. أعلن خودوسيفيتش الافتتاح الوشيك لمعرض "أوروس أفتودروم" في سانت بطرسبورغ.من الجدير بالذكر أنه سيتم تحديد أول سيارة من سلسلة كوميندانت وبيعها في مزاد خيري، وسيتم استخدام العائدات منها لمساعدة سكان دونباس.أهم الخصائص الفنية لسيارات الدفع الرباعي:مجهزة بنظام الدفع الرباعي مع تركيب كهربائي للطاقة ؛ لديه محرك "8في توين -توربو" بسعة 598 حصانًا وسعة 4.4 لتر؛ اجتاز الاختبارات المناخية. تم تجهيز الجزء الداخلي من السيارة بإضاءة داخلية أنيقة ونظام صوتي ونظام وسائط متعددة وكراسي مريحة مع أجهزة تدليك وتهوية وذاكرة مدمجة.في وقت سابق، أصبح معروفًا أن شركة "أوروس" فازت بمناقصة إبرام عقد استثماري خاص لإنتاج السيارات الهجينة. وأشارت وزارة الصناعة والتجارة الروسية إلى أنه سيتم استثمار أكثر من 4.7 مليار روبل في هذا المشروع، ومن المقرر أن تستقبل أكثر من 7.5 ألف سيارة عند الإنتاج.وقبل ذلك، كان وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، قد أعلن أن إنتاج سلسلة الدراجات النارية الكهربائية "أوروس ميرلون" (Aurus Merlon) سيبدأ في روسيا في عام 2024.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

фото, صور, وسائط متعددة, روسيا