https://sputnikarabic.ae/20220930/مجلة-بوتين-لا-يتراجع-والكونغرس-الأمريكي-يقر-بفشل-العقوبات--1068433824.html
مجلة: بوتين لا يتراجع والكونغرس الأمريكي يقر بفشل العقوبات
مجلة: بوتين لا يتراجع والكونغرس الأمريكي يقر بفشل العقوبات
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، أن الكونغرس الأمريكي أقر بفشل العقوبات ضد روسيا التي لم تغير سياستها ولم تساهم بتدمير اقتصادها. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T11:04+0000
2022-09-30T11:04+0000
2022-09-30T11:04+0000
العالم
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وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن الكونغرس عقد جلسة استماع بعنوان "الحفاظ على الضغط على روسيا وأنصارها: دراسة نطاق العقوبات الأمريكية والخطوات التالية" حيث تم التخطيط لمناقشة تطوير برنامج العقوبات، لكن أعضاء الكونغرس وممثلي الخزانة اعتبروا أن بوتين "لا يتراجع".وبحسب تقرير المجلة "تكمن مشكلة العقوبات في أنها لم تُطبق أو لم تطبق بعناية كافية، فقد تجنبت العديد من الدول خارج الولايات المتحدة وأوروبا فرض عقوبات على موسكو، ما سمح للاقتصاد الروسي في الواقع بالصمود". وتابع التقرير: "المشكلة الأخرى هي أنه لا يزال يبدو أنه لا يوجد اتفاق على ما يجب أن تكون عليه أهداف العقوبات بالضبط، بالإضافة إلى ذلك أكدت المصادر أن القضية الرئيسية لأسباب فشل سياسة العقوبات ضد روسيا لم تتم مناقشتها في جلسات الاستماع.وأشار السناتور الجمهوري ميت رومني إلى أنه لم يتم النظر في هذا الجانب ولا العواقب المحتملة للعقوبات ضد روسيا على السوق العالمية بشكل صحيح.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجلة: بوتين لا يتراجع والكونغرس الأمريكي يقر بفشل العقوبات
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كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، أن الكونغرس الأمريكي أقر بفشل العقوبات ضد روسيا التي لم تغير سياستها ولم تساهم بتدمير اقتصادها.
وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية
نقلا عن مصادر خاصة أن الكونغرس عقد جلسة استماع بعنوان "الحفاظ على الضغط على روسيا وأنصارها: دراسة نطاق العقوبات الأمريكية والخطوات التالية" حيث تم التخطيط لمناقشة تطوير برنامج العقوبات، لكن أعضاء الكونغرس وممثلي الخزانة اعتبروا أن بوتين "لا يتراجع".
وبحسب تقرير المجلة "تكمن مشكلة العقوبات في أنها لم تُطبق أو لم تطبق بعناية كافية، فقد تجنبت العديد من الدول خارج الولايات المتحدة وأوروبا فرض عقوبات على موسكو، ما سمح للاقتصاد الروسي في الواقع بالصمود".
وتابع التقرير: "المشكلة الأخرى هي أنه لا يزال يبدو أنه لا يوجد اتفاق على ما يجب أن تكون عليه أهداف العقوبات بالضبط، بالإضافة إلى ذلك أكدت المصادر أن القضية الرئيسية لأسباب فشل سياسة العقوبات ضد روسيا لم تتم مناقشتها في جلسات الاستماع.
وأشار السناتور الجمهوري ميت رومني إلى أنه لم يتم النظر في هذا الجانب ولا العواقب المحتملة للعقوبات ضد روسيا على السوق العالمية بشكل صحيح.