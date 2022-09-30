https://sputnikarabic.ae/20220930/ميشال-عون-يستقبل-السفير-السوري-لدى-بيروت-ويبحث-معه-ملف-عودة-النازحين-1068453054.html

ميشال عون يستقبل السفير السوري لدى بيروت ويبحث معه ملف عودة النازحين

ميشال عون يستقبل السفير السوري لدى بيروت ويبحث معه ملف عودة النازحين

استقبل الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، السفير السوري لدى بيروت، علي عبد الكريم علي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T16:14+0000

2022-09-30T16:14+0000

2022-09-30T16:14+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0992cfa64274bfd9e4b1f9f9f3369564.jpg

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الجمعة، أن ميشال عون استقبل عبد الكريم، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، خاصة مع يتعلق منها بأوضاع النازحين السوريين في لبنان، بحسب الخطة التي تضعها بيروت من أجل إعادتهم تدريجيا إلى بلادهم.ومن جانبه، أعرب السفير السوري عن سعادته بمقابلة الرئيس اللبناني، ناقلا إليه تحيات الرئيس بشار الأسد، وتمنياته للبنان بدوام التقدم، وناقش مع ميشال عون العديد من الملفات التي تهم البلدين، انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين سوريا ولبنان، وتحديدا مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا.وشدد علي عبد الكريم علي، على أن سوريا قدمت التسهيلات اللازمة لعودة النازحين السوريين من لبنان، كما اتخذت الإجراءات التي تساعد على تحقيق تلك العودة، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، مناديا بضرورة اقتناع الدول الكبرى والمنظمات الدولية بأهمية تسهيل هذه العودة، نافيا ما تردد عن أن سوريا لا تريد عودة أبنائها إليها، مؤكدا أنه كلام غير صحيح وتدحضه الوقائع والإجراءات المتخذة.وقال السفير السوري في بيروت:وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه حتى عام 2021 كان هناك 851 ألف لاجئ سوري في لبنان، لكن بعض التقديرات تشير إلى وجود مليوني لاجئ في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 4 ملايين.

https://sputnikarabic.ae/20220831/في-ظل-نزاع-على-النفوذ-وزير-لبناني-خطتي-لإعادة-المهجرين-السوريين-جاهزة-للتنفيذ-1067114721.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, لبنان, أخبار سوريا اليوم