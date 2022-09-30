نيمار يدعم بولسونارو قبل انتخابات الرئاسة... فيديو
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUنيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
أعلن نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار جونيور، تأييده لمساعي رئيس بلاده جايير بولسونارو للفوز بفترة رئاسة جديدة.
وأظهر نيمار دعمه لبولسونارو عبر مقطع فيديو، بينما كان يبتسم ويرقص على أنغام أغنية الحملة الانتخابية للرئيس قبل الانتخابات المقررة مطلع الأسبوع.
- Reeleição 🤝 Hexa.— Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) September 29, 2022
- Valeu, @neymarjr !
Brasil acima de tudo!
Deus acima de todos!
2️⃣2️⃣ ✅ ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/RCdW6tEEN3
وسرعان ما نشر بولسونارو المقطع المصور لنيمار على "تويتر"، وربط مسعاه لنيل فترة رئاسية جديدة بمساعي البرازيل للفوز بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها من أجل تعزيز رقمها القياسي.
- Reeleição 🤝 Hexa.— Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) September 29, 2022
- Valeu, @neymarjr !
Brasil acima de tudo!
Deus acima de todos!
2️⃣2️⃣ ✅ ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/RCdW6tEEN3
جاء دعم نيمار العلني بعد يوم من زيارة بولسونارو لمعهد خيري بالقرب من ساو باولو، تابع لنجم الكرة العالمي المحترف حالياً في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
ويأتي بولسونارو خلف الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في استطلاعات الرأي، قبل خوض غمار الجولة الأولى للانتخابات في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.