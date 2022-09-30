عربي
أنباء عن تحركات عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو وإيقاف بث التلفزيون الرسمي
https://sputnikarabic.ae/20220930/نيمار-يدعم-بولسونارو-قبل-انتخابات-الرئاسة-فيديو-1068428372.html
نيمار يدعم بولسونارو قبل انتخابات الرئاسة... فيديو
نيمار يدعم بولسونارو قبل انتخابات الرئاسة... فيديو
أعلن نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار جونيور، تأييده لمساعي رئيس بلاده جايير بولسونارو للفوز بفترة رئاسة جديدة. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T09:11+0000
2022-09-30T09:11+0000
أخبار البرازيل
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063189813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_690c8b3bf0b1d621f09a643a03529ca6.jpg
وأظهر نيمار دعمه لبولسونارو عبر مقطع فيديو، بينما كان يبتسم ويرقص على أنغام أغنية الحملة الانتخابية للرئيس قبل الانتخابات المقررة مطلع الأسبوع.وسرعان ما نشر بولسونارو المقطع المصور لنيمار على "تويتر"، وربط مسعاه لنيل فترة رئاسية جديدة بمساعي البرازيل للفوز بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها من أجل تعزيز رقمها القياسي.جاء دعم نيمار العلني بعد يوم من زيارة بولسونارو لمعهد خيري بالقرب من ساو باولو، تابع لنجم الكرة العالمي المحترف حالياً في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.ويأتي بولسونارو خلف الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في استطلاعات الرأي، قبل خوض غمار الجولة الأولى للانتخابات في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063189813_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_488f255be9558e67af099f6a466141b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , رياضة
أخبار البرازيل , رياضة

نيمار يدعم بولسونارو قبل انتخابات الرئاسة... فيديو

09:11 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUنيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو
نيمار دا سيلفا يحرز هدفا من ركلة جزاء ليفوز منتخب البرازيل على مضيفه منتخب اليابان، في مباراة ودية جرت بينهما في العاصمة طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
تابعنا عبرTelegram
أعلن نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار جونيور، تأييده لمساعي رئيس بلاده جايير بولسونارو للفوز بفترة رئاسة جديدة.
وأظهر نيمار دعمه لبولسونارو عبر مقطع فيديو، بينما كان يبتسم ويرقص على أنغام أغنية الحملة الانتخابية للرئيس قبل الانتخابات المقررة مطلع الأسبوع.
وسرعان ما نشر بولسونارو المقطع المصور لنيمار على "تويتر"، وربط مسعاه لنيل فترة رئاسية جديدة بمساعي البرازيل للفوز بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها من أجل تعزيز رقمها القياسي.
جاء دعم نيمار العلني بعد يوم من زيارة بولسونارو لمعهد خيري بالقرب من ساو باولو، تابع لنجم الكرة العالمي المحترف حالياً في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
ويأتي بولسونارو خلف الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في استطلاعات الرأي، قبل خوض غمار الجولة الأولى للانتخابات في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала