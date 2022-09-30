https://sputnikarabic.ae/20220930/واشنطن-تلمح-بإمكانية-خروج-الرئيس-الأمريكي-المقبل-من-الاتفاق-النووي-1068439636.html

واشنطن تلمح بإمكانية خروج الرئيس الأمريكي المقبل من الاتفاق النووي

واشنطن تلمح بإمكانية خروج الرئيس الأمريكي المقبل من الاتفاق النووي

ألمح المبعوث الأمريكي إلى الشأن الإيراني روبرت مالي، بإمكانية خروج الرئيس الأمريكي المقبل من الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنه لا توجد ضمانات لعدم حدوث ذلك. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T12:56+0000

2022-09-30T12:56+0000

2022-09-30T12:56+0000

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إيران

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جاءت تصريحات روبرت مالي لموقع راديو "ذي وورلد"، تعليقًا على طلب إيران من الولايات المتحدة ضمانات تمنع الرئيس الأمريكي المقبل من الخروج من الاتفاق النووي.وأضاف المبعوث الأمريكي أنه "من الصعب التفاوض مع بلد يمتنع عن الحوار معنا صعب، وهو ما جعل كل شيء أصعب وأطول زمنا، وسمح بحدوث سوء الفهم، نحن مستعدون للتفاوض المباشر لكنهم ليسوا مستعدين".في السياق ذاته، أجاب مالي عن سؤال عما إذا كانت إيران ستنتج السلاح النووي، حيث استبعد حدوث ذلك في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن إيران لديها قرار بامتلاك السلاح النووي، لكن هذا لا يعني أنهم لا يطورون برنامجهم.ورأى مالي أن مصير المفاوضات النووية رهن تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي لا علاقة لها بالاتفاق النووي، متهمًا طهران بعرقلة التوصل إلى اتفاق بالمفاوضات النووية مرتين.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن تبادل الرسائل بين أمريكا وإيران يتم حاليا بواسطة المنسق وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى.وقال عبد اللهيان، خلال لقائه بنظيره السوري فيصل المقداد، في نيويورك، إن "طهران تواصل انطلاقا من نهجها المنطقي، المضي في مسار الدبلوماسية وتؤكد على التوصل إلى اتفاق مستديم يضمن الحصول على المصالح الاقتصادية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

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