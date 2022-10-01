https://sputnikarabic.ae/20221001/أرسنال-يفوز-على-توتنهام-بثلاثية-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1068477819.html
أرسنال يفوز على توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي... فيديو
أرسنال يفوز على توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي... فيديو
حقق أرسنال فوزا كبيرا أمام ضيفه توتنهام بنتيجة 3-1 اليوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:53+0000
2022-10-01T13:53+0000
2022-10-01T13:53+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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سجل أهداف أرسنال كل من توماس بارتي في الدقيقة (20) وغابرييل جيسوس في الدقيقة (49) وغرانيت تشاكا في الدقيقة (67).فيما أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (31) من عمر اللقاء.وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى 21 نقطة، متصدرا الترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي يلعب الأحد أمام مانشستر يونايتد.بينما تجمد رصيد توتنهام عند 17 نقطة في المركز الثالث.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
أرسنال يفوز على توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي... فيديو
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حقق أرسنال فوزا كبيرا أمام ضيفه توتنهام بنتيجة 3-1 اليوم السبت، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل أهداف أرسنال
كل من توماس بارتي في الدقيقة (20) وغابرييل جيسوس في الدقيقة (49) وغرانيت تشاكا في الدقيقة (67).
فيما أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (31) من عمر اللقاء.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى 21 نقطة، متصدرا الترتيب الدوري الإنجليزي
بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي يلعب الأحد أمام مانشستر يونايتد.
بينما تجمد رصيد توتنهام عند 17 نقطة في المركز الثالث.