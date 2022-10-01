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https://sputnikarabic.ae/20221001/إعلام-مسؤولون-عسكريون-كبار-في-إندونيسيا-تعرضوا-للتجسس-من-برامج-إسرائيلية-1068467796.html
إعلام: مسؤولون عسكريون كبار في إندونيسيا تعرضوا للتجسس من برامج إسرائيلية
إعلام: مسؤولون عسكريون كبار في إندونيسيا تعرضوا للتجسس من برامج إسرائيلية
أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة بأن أكثر من 12 من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإندونيسيين، تعرضوا العام الماضي لاستهداف ببرامج تجسس صممتها شركة... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T09:10+0000
2022-10-01T09:10+0000
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ونقلت "رويترز"، عن المصادر التي لم تكشف عن هويتها، قولهم إن من بين من استُهدِفوا وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إيرلانغا هارتارتو، وشخصيات عسكرية كبيرة، ودبلوماسيين إقليميين إثنين، ومستشارين في وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية الإندونيسيتين.وقال: إن 6 من المسؤولين والمستشارين الإندونيسيين المستهدفين، تلقوا رسالة بالبريد الإلكتروني من شركة "آبل" في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لإبلاغهم بأن الشركة تعتقد أن المسؤولين "يجري استهدافهم من جانب مهاجمين ترعاهم دول".ولم تكشف شركة آبل عن هويات أو عدد المستخدمين المستهدفين، وقد رفضت الإدلاء بأي تعليق. وفقا لـ"رويترز".وأوضح باحثون أمنيون أن متلقي التحذيرات تم استهدافهم باستخدام برنامج "فورسد إنتري"، وهو برنامج متقدم تستخدمه مجموعة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية المتخصصة في بيع تقنيات المراقبة الإلكترونية لمساعدة وكالات المخابرات الأجنبية على السيطرة عن بُعد وبشكل غير مرئي على أجهزة آيفون.ووفقا لـ"رويترز"، فقد طورت شركة إلكترونية إسرائيلية أخرى هي "كوادريم" أداة اختراق متطابقة تقريبا.وذكرت "رويترز" أنها لم تتمكن من تحديد الجهة المصنعة أو المستخدمة لبرنامج التجسس لاستهداف المسؤولين الإندونيسيين، وما إذا كانت المحاولات قد نجحت، وما المعلومات التي حصل عليها المخترقون إذا كانت المحاولات قد نجحت.ويرى خبراء في الأمن الإلكتروني، أن محاولة استهداف المسؤولين الإندونيسيين، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، تعد واحدة من كبرى الحالات التي يتم الكشف عنها حتى الآن لاستخدام البرامج ضد موظفين حكوميين ومسؤولين عسكريين.
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إسرائيل, أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: مسؤولون عسكريون كبار في إندونيسيا تعرضوا للتجسس من برامج إسرائيلية

09:10 GMT 01.10.2022
© flickr.com / Philippe Putتجسس
تجسس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© flickr.com / Philippe Put
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أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة بأن أكثر من 12 من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإندونيسيين، تعرضوا العام الماضي لاستهداف ببرامج تجسس صممتها شركة مراقبة إسرائيلية.
ونقلت "رويترز"، عن المصادر التي لم تكشف عن هويتها، قولهم إن من بين من استُهدِفوا وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إيرلانغا هارتارتو، وشخصيات عسكرية كبيرة، ودبلوماسيين إقليميين إثنين، ومستشارين في وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية الإندونيسيتين.

وقال: إن 6 من المسؤولين والمستشارين الإندونيسيين المستهدفين، تلقوا رسالة بالبريد الإلكتروني من شركة "آبل" في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لإبلاغهم بأن الشركة تعتقد أن المسؤولين "يجري استهدافهم من جانب مهاجمين ترعاهم دول".

ولم تكشف شركة آبل عن هويات أو عدد المستخدمين المستهدفين، وقد رفضت الإدلاء بأي تعليق. وفقا لـ"رويترز".

وأوضح باحثون أمنيون أن متلقي التحذيرات تم استهدافهم باستخدام برنامج "فورسد إنتري"، وهو برنامج متقدم تستخدمه مجموعة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية المتخصصة في بيع تقنيات المراقبة الإلكترونية لمساعدة وكالات المخابرات الأجنبية على السيطرة عن بُعد وبشكل غير مرئي على أجهزة آيفون.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد طورت شركة إلكترونية إسرائيلية أخرى هي "كوادريم" أداة اختراق متطابقة تقريبا.
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وذكرت "رويترز" أنها لم تتمكن من تحديد الجهة المصنعة أو المستخدمة لبرنامج التجسس لاستهداف المسؤولين الإندونيسيين، وما إذا كانت المحاولات قد نجحت، وما المعلومات التي حصل عليها المخترقون إذا كانت المحاولات قد نجحت.

ويرى خبراء في الأمن الإلكتروني، أن محاولة استهداف المسؤولين الإندونيسيين، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، تعد واحدة من كبرى الحالات التي يتم الكشف عنها حتى الآن لاستخدام البرامج ضد موظفين حكوميين ومسؤولين عسكريين.
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