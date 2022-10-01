https://sputnikarabic.ae/20221001/بتوجيهات-من-المشاط-اللجنة-الاقتصادية-العليا-تخاطب-الشركات-بالتوقف-عن-نهب-ثروات-اليمن-1068485572.html

بتوجيهات من المشاط... اللجنة الاقتصادية العليا تخاطب الشركات بالتوقف عن نهب ثروات اليمن

بتوجيهات من المشاط... اللجنة الاقتصادية العليا تخاطب الشركات بالتوقف عن نهب ثروات اليمن

أصدر مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، اليوم السبت، توجيهات تقضي بتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات الخاصة بنهب الثروات... 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T17:16+0000

2022-10-01T17:16+0000

2022-10-01T17:16+0000

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104269/24/1042692461_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_39cf02a301ae598c90bbcd68d92cd52c.jpg

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء اليوم السبت، بيانا عن اللجنة الاقتصادية العليا أنها تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحرير هذه المخاطبات الرسمية، الخاصة بإشعار كل الشركات والكيانات بوجوب التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية.وشدد بيان اللجنة الاقتصادي على أن هذا التوقف النهائي يبدأ من الساعة السادسة من مساء غد الأحد، الموافق الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بتوقيت العاصمة اليمنية، صنعاء، على أن تتحمل تلك الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.وأكدت اللجنة اليمنية أن المخاطبات ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية السيادية ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، فضلا عن مواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأس هذه المواثيق المادة رقم 19 من الدستور اليمني، المتعلقة بإلزام الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.وأشارت اللجنة الاقتصادية العليا إلى أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني الخاص بالتعامل مع أي عمليات نهب للثروة اليمنية التي تمت حتى اليوم السبت، الموافق الأول من أكتوبر 2022، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20220930/اليمن-جماعة-أنصار-الله-تلوح-بتنفيذ-هجمات-ضد-التحالف-العربي-1068457217.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, العالم العربي