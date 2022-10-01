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https://sputnikarabic.ae/20221001/بتوجيهات-من-المشاط-اللجنة-الاقتصادية-العليا-تخاطب-الشركات-بالتوقف-عن-نهب-ثروات-اليمن-1068485572.html
بتوجيهات من المشاط... اللجنة الاقتصادية العليا تخاطب الشركات بالتوقف عن نهب ثروات اليمن
بتوجيهات من المشاط... اللجنة الاقتصادية العليا تخاطب الشركات بالتوقف عن نهب ثروات اليمن
أصدر مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، اليوم السبت، توجيهات تقضي بتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات الخاصة بنهب الثروات... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T17:16+0000
2022-10-01T17:16+0000
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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء اليوم السبت، بيانا عن اللجنة الاقتصادية العليا أنها تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحرير هذه المخاطبات الرسمية، الخاصة بإشعار كل الشركات والكيانات بوجوب التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية.وشدد بيان اللجنة الاقتصادي على أن هذا التوقف النهائي يبدأ من الساعة السادسة من مساء غد الأحد، الموافق الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بتوقيت العاصمة اليمنية، صنعاء، على أن تتحمل تلك الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.وأكدت اللجنة اليمنية أن المخاطبات ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية السيادية ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، فضلا عن مواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأس هذه المواثيق المادة رقم 19 من الدستور اليمني، المتعلقة بإلزام الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.وأشارت اللجنة الاقتصادية العليا إلى أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني الخاص بالتعامل مع أي عمليات نهب للثروة اليمنية التي تمت حتى اليوم السبت، الموافق الأول من أكتوبر 2022، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية.
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

بتوجيهات من المشاط... اللجنة الاقتصادية العليا تخاطب الشركات بالتوقف عن نهب ثروات اليمن

17:16 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAIS مهدي المشاط
 مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED HUWAIS
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أصدر مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، اليوم السبت، توجيهات تقضي بتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات الخاصة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء اليوم السبت، بيانا عن اللجنة الاقتصادية العليا أنها تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحرير هذه المخاطبات الرسمية، الخاصة بإشعار كل الشركات والكيانات بوجوب التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية.
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أمس, 18:25 GMT
وشدد بيان اللجنة الاقتصادي على أن هذا التوقف النهائي يبدأ من الساعة السادسة من مساء غد الأحد، الموافق الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بتوقيت العاصمة اليمنية، صنعاء، على أن تتحمل تلك الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.
وأكدت اللجنة اليمنية أن المخاطبات ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية السيادية ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، فضلا عن مواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأس هذه المواثيق المادة رقم 19 من الدستور اليمني، المتعلقة بإلزام الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.
وأشارت اللجنة الاقتصادية العليا إلى أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني الخاص بالتعامل مع أي عمليات نهب للثروة اليمنية التي تمت حتى اليوم السبت، الموافق الأول من أكتوبر 2022، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية.
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