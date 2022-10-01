https://sputnikarabic.ae/20221001/بري-الرئاسات-الثلاث-في-لبنان-تدرس-مسودة-ترسيم-الحدود-البحرية-1068476756.html
بري: الرئاسات الثلاث في لبنان تدرس مسودة ترسيم الحدود البحرية
بري: الرئاسات الثلاث في لبنان تدرس مسودة ترسيم الحدود البحرية
قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إن رئاسىة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء تدرس مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:36+0000
2022-10-01T13:36+0000
2022-10-01T13:36+0000
لبنان
العالم العربي
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وصرح بري لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية، وأنها تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير اللاتفاق البحري على الحدود البرية.وأوضح بري بعد لقائه السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، بعد ظهر اليوم السبت، إن الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية ويستلزم دراسة قبل إعطاء الرد النهائي عليه، مؤكدا أن الرئاسات اللبنانية الثلاث تدرسه مع مساعديها لتحديد الملاحظات عليه إن وُجدت كما سيتم التشاور بشأنه.يذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت، اليوم السبت، أن الرئيس ميشال عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".
لبنان
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
بري: الرئاسات الثلاث في لبنان تدرس مسودة ترسيم الحدود البحرية
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قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إن رئاسىة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء تدرس مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وصرح بري لصحيفة
"الشرق الأوسط" بأن مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إيجابية، وأنها تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير اللاتفاق البحري على الحدود البرية.
وأوضح بري بعد لقائه السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، بعد ظهر اليوم السبت، إن الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية ويستلزم دراسة قبل إعطاء الرد النهائي عليه، مؤكدا أن الرئاسات اللبنانية الثلاث تدرسه مع مساعديها لتحديد الملاحظات عليه إن وُجدت كما سيتم التشاور بشأنه.
يذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت، اليوم السبت، أن الرئيس ميشال
عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".