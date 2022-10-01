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تقرير غربي يكشف عن بوادر انهيار حلف الناتو بسبب أوكرانيا
تقرير غربي يكشف عن بوادر انهيار حلف الناتو بسبب أوكرانيا
نشرت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، تقريرا يكشف عن بوادر حقيقية لانهيار حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك بسبب أوكرانيا. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
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وجاء في تقرير صحيفة "ذا هيل" البريطانية كتبه ويليام مولوني، جاء فيه: "بينما تجتاح الاضطرابات الاقتصادية دول التحالف الذي ينعكس على حصول عدم استقرار سياسي، بالإضافة إلى استمرار التصدعات في حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول أوكرانيا.وأضاف التقرير بالقول: "كمثال صارخ على انهيار هذه الوحدة، موقف تركيا الذي يمنع السويد وفنلندا من الانضمام إلى حلف الناتو، بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الكاتب أن وضع تصدير الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا يستحق الاهتمام".وتابع مولوني بتقريره: "بدأت أوكرانيا في تصدير كميات كبيرة من الحبوب إلى أوروبا بأسعار مخفضة، الأمر الذي أثار غضب المزارعين الأوروبيين كما ورد وأثار احتجاجات في الشوارع".وبحسب الصحفي، يتذكر الأوروبيون أيضًا كيف لم تتشاور إدارة بايدن مع شركاء الناتو قبل الانسحاب المفاجئ من أفغانستان.ويعتقد المؤلف أن هذا يساهم أيضًا في تزايد المخاوف بشأن إمكانية التنبؤ وعدم موثوقية الولايات المتحدة كحليف.
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تقرير غربي يكشف عن بوادر انهيار حلف الناتو بسبب أوكرانيا

10:01 GMT 01.10.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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نشرت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، تقريرا يكشف عن بوادر حقيقية لانهيار حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك بسبب أوكرانيا.
وجاء في تقرير صحيفة "ذا هيل" البريطانية كتبه ويليام مولوني، جاء فيه: "بينما تجتاح الاضطرابات الاقتصادية دول التحالف الذي ينعكس على حصول عدم استقرار سياسي، بالإضافة إلى استمرار التصدعات في حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول أوكرانيا.
وأضاف التقرير بالقول: "كمثال صارخ على انهيار هذه الوحدة، موقف تركيا الذي يمنع السويد وفنلندا من الانضمام إلى حلف الناتو، بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الكاتب أن وضع تصدير الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا يستحق الاهتمام".
وتابع مولوني بتقريره: "بدأت أوكرانيا في تصدير كميات كبيرة من الحبوب إلى أوروبا بأسعار مخفضة، الأمر الذي أثار غضب المزارعين الأوروبيين كما ورد وأثار احتجاجات في الشوارع".
وبحسب الصحفي، يتذكر الأوروبيون أيضًا كيف لم تتشاور إدارة بايدن مع شركاء الناتو قبل الانسحاب المفاجئ من أفغانستان.
ويعتقد المؤلف أن هذا يساهم أيضًا في تزايد المخاوف بشأن إمكانية التنبؤ وعدم موثوقية الولايات المتحدة كحليف.
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