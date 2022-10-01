https://sputnikarabic.ae/20221001/تقرير-غربي-يكشف-عن-بوادر-انهيار-حلف-الناتو-بسبب-أوكرانيا-1068469467.html
تقرير غربي يكشف عن بوادر انهيار حلف الناتو بسبب أوكرانيا
تقرير غربي يكشف عن بوادر انهيار حلف الناتو بسبب أوكرانيا
نشرت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، تقريرا يكشف عن بوادر حقيقية لانهيار حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك بسبب أوكرانيا. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T10:01+0000
2022-10-01T10:01+0000
2022-10-01T10:01+0000
العالم
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وجاء في تقرير صحيفة "ذا هيل" البريطانية كتبه ويليام مولوني، جاء فيه: "بينما تجتاح الاضطرابات الاقتصادية دول التحالف الذي ينعكس على حصول عدم استقرار سياسي، بالإضافة إلى استمرار التصدعات في حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول أوكرانيا.وأضاف التقرير بالقول: "كمثال صارخ على انهيار هذه الوحدة، موقف تركيا الذي يمنع السويد وفنلندا من الانضمام إلى حلف الناتو، بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الكاتب أن وضع تصدير الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا يستحق الاهتمام".وتابع مولوني بتقريره: "بدأت أوكرانيا في تصدير كميات كبيرة من الحبوب إلى أوروبا بأسعار مخفضة، الأمر الذي أثار غضب المزارعين الأوروبيين كما ورد وأثار احتجاجات في الشوارع".وبحسب الصحفي، يتذكر الأوروبيون أيضًا كيف لم تتشاور إدارة بايدن مع شركاء الناتو قبل الانسحاب المفاجئ من أفغانستان.ويعتقد المؤلف أن هذا يساهم أيضًا في تزايد المخاوف بشأن إمكانية التنبؤ وعدم موثوقية الولايات المتحدة كحليف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تقرير غربي يكشف عن بوادر انهيار حلف الناتو بسبب أوكرانيا
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نشرت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، تقريرا يكشف عن بوادر حقيقية لانهيار حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك بسبب أوكرانيا.
وجاء في تقرير صحيفة "ذا هيل" البريطانية
كتبه ويليام مولوني، جاء فيه: "بينما تجتاح الاضطرابات الاقتصادية دول التحالف الذي ينعكس على حصول عدم استقرار سياسي، بالإضافة إلى استمرار التصدعات في حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول أوكرانيا.
وأضاف التقرير بالقول: "كمثال صارخ على انهيار هذه الوحدة، موقف تركيا الذي يمنع السويد وفنلندا من الانضمام إلى حلف الناتو، بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الكاتب أن وضع تصدير الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا يستحق الاهتمام".
وتابع مولوني بتقريره: "بدأت أوكرانيا في تصدير كميات كبيرة من الحبوب إلى أوروبا بأسعار مخفضة، الأمر الذي أثار غضب المزارعين الأوروبيين كما ورد وأثار احتجاجات في الشوارع".
وبحسب الصحفي، يتذكر الأوروبيون أيضًا كيف لم تتشاور إدارة بايدن مع شركاء الناتو قبل الانسحاب المفاجئ من أفغانستان.
ويعتقد المؤلف أن هذا يساهم أيضًا في تزايد المخاوف بشأن إمكانية التنبؤ وعدم موثوقية الولايات المتحدة كحليف.