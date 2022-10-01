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https://sputnikarabic.ae/20221001/تويتر-إيلون-ماسك-استعان-بشركات-تحليل-لإثبات-نسب-الحسابات-الزائفة-ولكنهم-فشلوا-1068466930.html
"تويتر": إيلون ماسك استعان بشركات تحليل لإثبات نسب الحسابات الزائفة ولكنهم فشلوا
"تويتر": إيلون ماسك استعان بشركات تحليل لإثبات نسب الحسابات الزائفة ولكنهم فشلوا
أعلن محامو شركة "تويتر" أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك استعان بخدمات محلليين لإثبات أن نسبة الحسابات المزيفة على الشبكة "أعلى" من المعلنة ولكنهم فشلوا في... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T09:13+0000
2022-10-01T09:13+0000
تويتر
إيلون ماسك
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وحسب "فرانس برس"، يستخدم ماسك نسبة الحسابات المزيفة كحجة رئيسية لتبرير انسحابه من صفقة شراء تويتر التي تقدر قيمتها بـ 44 مليار دولار.وقال المحامي عن تويتر براد ويلسون إن شركتين لتحليل البيانات استعان بهما الملياردير، هما "سيابرا" و"كاونتر أكشن"، قدرتا نسبة هذه الحسابات بـ11% و5.3% على التوالي. وأضاف ويلسون: "لا يدعم أي من هذه التقارير، وحتى من بعيد، ما قاله ماسك لتويتر والعالم أجمع في رسالته في 8 يوليو/تموز الماضي".وكان ماسك قد ذكر في رسالته المؤرخة في الثامن من يوليو، والتي أعلن فيها انسحابه من عقد الاستحواذ، أن نسبة الحسابات المزيفة تتخطى بـ"كثير" نسبة الـ5% التي قدرتها تويتر.ومنذ يوليو الماضي، تقوم إدارة تويتر بملاحقة ماسك قضائيا لإرغامه على الالتزام بعقد الاستحواذ الموقع نهاية أبريل/نيسان الماضي.ووفقا لتويتر، فإن ماسك يتذرع بقضية الحسابات المزيفة للتملص من صفقة الاستحواذ على تويتر في ظل تراجع أسهم الشركة بالبورصة خلال الأشهر الماضية.وتقام المحاكمة في هذه القضية بين 17 و21 أكتوبر المقبل، بمحكمة متخصصة بالولايات المتحدة، بعيد تقديم ماسك دفوعه في جلسات مغلقة أرجئ موعدها إلى الـ 6 و7 من أكتوبر، وفق نص الاستدعاء.
https://sputnikarabic.ae/20220929/تويتر-تحقق-رغبة-إيلون-ماسك-وتتحول-إلى-شبيه-تيك-توك-بعد-إضافة-ميزات-جديدة-للفيديوهات-1068417539.html
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تويتر, إيلون ماسك
تويتر, إيلون ماسك

"تويتر": إيلون ماسك استعان بشركات تحليل لإثبات نسب الحسابات الزائفة ولكنهم فشلوا

09:13 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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أعلن محامو شركة "تويتر" أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك استعان بخدمات محلليين لإثبات أن نسبة الحسابات المزيفة على الشبكة "أعلى" من المعلنة ولكنهم فشلوا في ذلك.
وحسب "فرانس برس"، يستخدم ماسك نسبة الحسابات المزيفة كحجة رئيسية لتبرير انسحابه من صفقة شراء تويتر التي تقدر قيمتها بـ 44 مليار دولار.
وقال المحامي عن تويتر براد ويلسون إن شركتين لتحليل البيانات استعان بهما الملياردير، هما "سيابرا" و"كاونتر أكشن"، قدرتا نسبة هذه الحسابات بـ11% و5.3% على التوالي.
وأضاف ويلسون: "لا يدعم أي من هذه التقارير، وحتى من بعيد، ما قاله ماسك لتويتر والعالم أجمع في رسالته في 8 يوليو/تموز الماضي".
وكان ماسك قد ذكر في رسالته المؤرخة في الثامن من يوليو، والتي أعلن فيها انسحابه من عقد الاستحواذ، أن نسبة الحسابات المزيفة تتخطى بـ"كثير" نسبة الـ5% التي قدرتها تويتر.
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
‏"تويتر" تحقق رغبة إيلون ماسك وتتحول إلى شبيه "تيك توك" بعد إضافة ميزات جديدة للفيديوهات
29 سبتمبر, 20:26 GMT
ومنذ يوليو الماضي، تقوم إدارة تويتر بملاحقة ماسك قضائيا لإرغامه على الالتزام بعقد الاستحواذ الموقع نهاية أبريل/نيسان الماضي.
ووفقا لتويتر، فإن ماسك يتذرع بقضية الحسابات المزيفة للتملص من صفقة الاستحواذ على تويتر في ظل تراجع أسهم الشركة بالبورصة خلال الأشهر الماضية.
وتقام المحاكمة في هذه القضية بين 17 و21 أكتوبر المقبل، بمحكمة متخصصة بالولايات المتحدة، بعيد تقديم ماسك دفوعه في جلسات مغلقة أرجئ موعدها إلى الـ 6 و7 من أكتوبر، وفق نص الاستدعاء.
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