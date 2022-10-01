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https://sputnikarabic.ae/20221001/رئيس-الوزراء-الهندي-مودي-يطلق-خدمات-5g-في-الهند-1068467512.html
رئيس الوزراء الهندي مودي يطلق خدمات 5G في الهند
رئيس الوزراء الهندي مودي يطلق خدمات 5G في الهند
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسميًا عن إطلاق خدمات اتصالات 5G في عدد من المدن في جميع أنحاء البلاد، اليوم السبت. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T09:15+0000
2022-10-01T09:15+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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وقال مودي في المؤتمر الهندي السادس للهاتف المحمول: "اليوم سيحصل 1.3 مليار هندي على 5G كهدية. تعمل حكومتنا على تحقيق هدف [توفير] الإنترنت للجميع".وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة شجعت في الماضي أيضًا خدمات 4G في الهند ، مما أدى إلى انخفاض أسعار تقنيات الاتصال وبدأ "ثورة" رقمية جديدة.من المتوقع أن تكسب الهند ما لا يقل عن 450 مليار دولار بحلول عام 2035 من خلال تطوير تقنيات 5G، وفقًا للسلطات الهندية، حيث سيتم الإطلاق الأولي لخدمات 5G قريبًا في 13 مدينة، بما في ذلك مومباي ونيودلهي.
https://sputnikarabic.ae/20220215/الأردن-يحدد-موعد-منح-تراخيص-الـ-5g-1058654189.html
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العالم, أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار الهند اليوم

رئيس الوزراء الهندي مودي يطلق خدمات 5G في الهند

09:15 GMT 01.10.2022
© youtube/technoشبكة 5G
شبكة 5G - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© youtube/techno
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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسميًا عن إطلاق خدمات اتصالات 5G في عدد من المدن في جميع أنحاء البلاد، اليوم السبت.
وقال مودي في المؤتمر الهندي السادس للهاتف المحمول: "اليوم سيحصل 1.3 مليار هندي على 5G كهدية. تعمل حكومتنا على تحقيق هدف [توفير] الإنترنت للجميع".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة شجعت في الماضي أيضًا خدمات 4G في الهند ، مما أدى إلى انخفاض أسعار تقنيات الاتصال وبدأ "ثورة" رقمية جديدة.
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من المتوقع أن تكسب الهند ما لا يقل عن 450 مليار دولار بحلول عام 2035 من خلال تطوير تقنيات 5G، وفقًا للسلطات الهندية، حيث سيتم الإطلاق الأولي لخدمات 5G قريبًا في 13 مدينة، بما في ذلك مومباي ونيودلهي.
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