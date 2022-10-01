https://sputnikarabic.ae/20221001/فنزويلا-تطلق-سراح-7-أمريكيين-مقابل-إطلاق-واشنطن-اثنين-من-أقارب-مادورو--1068491663.html
فنزويلا تطلق سراح 7 أمريكيين مقابل إطلاق واشنطن اثنين من أقارب مادورو
فنزويلا تطلق سراح 7 أمريكيين مقابل إطلاق واشنطن اثنين من أقارب مادورو
في تلطيف نادر للعلاقات العدائية، قال البيت الأبيض، اليوم السبت إن فنزويلا أطلقت 7 سجناء أمريكيين، بينما أطلقت الولايات المتحدة اثنين من أبناء شقيق زوجة الرئيس... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T20:42+0000
2022-10-01T20:42+0000
2022-10-01T20:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رئاسة فنزويلا
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تعتبر مقايضة الأمريكيين بمن في ذلك 5 مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط محتجزين منذ نحو 5 سنوات، هي أكبر عملية تبادل تنفذه إدارة جو بايدن لمحتجزين، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".قال الرئيس جو بايدن في بيان: "هؤلاء الأشخاص سيتم لم شملهم قريبا بأسرهم، وسيعودون إلى أحضان الأشخاص الذين يحبونهم".وأضاف البيان: "اليوم بعد سنوات من الاحتجاز الظالم في فنزويلا، نعيد إلى الوطن" الرجال السبعة الذين ذكرهم الرئيس بالاسم.في المقابل، قالت حكومة مادورو في بيان إنها أطلقت المواطنين السبعة كبادرة إنسانية.وأشادت بالدبلوماسية التي أسفرت عن تحرير اثنين من الفنزويليين "المسجونين ظلما" في الولايات المتحدة.وقالت إنها "تأمل في الحفاظ على السلام والوئام مع جميع دول منطقتنا والعالم".
https://sputnikarabic.ae/20220517/وكالة-أمريكا-تعتزم-تخفيف-بعض-العقوبات-الاقتصادية-على-فنزويلا-1062363084.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية, رئاسة فنزويلا
فنزويلا تطلق سراح 7 أمريكيين مقابل إطلاق واشنطن اثنين من أقارب مادورو
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في تلطيف نادر للعلاقات العدائية، قال البيت الأبيض، اليوم السبت إن فنزويلا أطلقت 7 سجناء أمريكيين، بينما أطلقت الولايات المتحدة اثنين من أبناء شقيق زوجة الرئيس نيكولاس مادورو، اللذين قضيا سنوات في السجن لإدانتهما بتهريب المخدرات.
تعتبر مقايضة الأمريكيين بمن في ذلك 5 مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط محتجزين منذ نحو 5 سنوات، هي أكبر عملية تبادل تنفذه إدارة جو بايدن لمحتجزين، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
قال الرئيس جو بايدن في بيان: "هؤلاء الأشخاص سيتم لم شملهم قريبا بأسرهم، وسيعودون إلى أحضان الأشخاص الذين يحبونهم".
وأضاف البيان: "اليوم بعد سنوات من الاحتجاز الظالم في فنزويلا، نعيد إلى الوطن" الرجال السبعة الذين ذكرهم الرئيس بالاسم.
في المقابل، قالت حكومة مادورو في بيان إنها أطلقت المواطنين السبعة كبادرة إنسانية.
وأشادت بالدبلوماسية التي أسفرت عن تحرير اثنين من الفنزويليين "المسجونين ظلما" في الولايات المتحدة.
وقالت إنها "تأمل في الحفاظ على السلام والوئام مع جميع دول منطقتنا والعالم".