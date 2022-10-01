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https://sputnikarabic.ae/20221001/مقتل-جندي-وإصابة-3-أحدهم-مدني-إثر-تفجير-آلية-عسكرية-في-شبوة-جنوبي-اليمن-1068473193.html
مقتل جندي وإصابة 3 أحدهم مدني إثر تفجير آلية عسكرية في شبوة جنوبي اليمن
مقتل جندي وإصابة 3 أحدهم مدني إثر تفجير آلية عسكرية في شبوة جنوبي اليمن
قُتل جندي وأصيب 3 أحدهم مدني إثر تفجير استهدف، اليوم السبت، آلية عسكرية في محافظة شبوة جنوبي اليمن. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T11:42+0000
2022-10-01T11:42+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، إن عبوة ناسفة انفجرت في آلية تابعة لفريق نزع الألغام بقوات ألوية العمالقة الجنوبية أثناء توقفها قرب سوق في منطقة السوداء غربي مدينة عتق مركز محافظة شبوة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة إثنين آخرين كانا على متن الآلية بالإضافة إلى مدني لحظة مروره قربها.وأضاف أن جروح أحد المصابين، بليغة جراء التفجير الذي وقع وقت ازدحام السوق.ويأتي الاستهداف بعد أقل من شهر من تفجير مماثل استهدف، آلية لقوات "اللواء الثاني دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لحظة مرورها في حي المستوطنة شرقي مدينة عتق، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة من أفرادها بينهم قيادي، إضافة إلى جرح 5 مدنيين آخرين.وفي 10 آب/أغسطس الماضي، سيطرت وحدات تابعة لألوية العمالقة الجنوبية و"قوات دفاع شبوة" المواليتين للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من محافظ شبوة عوض بن محمد الوزير العولقي، على مدينة عتق مركز المحافظة وغالبية مديريات المحافظة، بعد مواجهات دامية استمرت ثلاثة أيام، مع وحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح "ثاني أكبر الأحزاب في اليمن"، أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين.وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220930/اليمن-مقتل-3-جنود-وإصابة-آخرين-إثر-قصف-صاروخي-منسوب-لـأنصار-الله-شمال-لحج-1068444588.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

مقتل جندي وإصابة 3 أحدهم مدني إثر تفجير آلية عسكرية في شبوة جنوبي اليمن

11:42 GMT 01.10.2022
© Sputnikاليمن
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
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قُتل جندي وأصيب 3 أحدهم مدني إثر تفجير استهدف، اليوم السبت، آلية عسكرية في محافظة شبوة جنوبي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، إن عبوة ناسفة انفجرت في آلية تابعة لفريق نزع الألغام بقوات ألوية العمالقة الجنوبية أثناء توقفها قرب سوق في منطقة السوداء غربي مدينة عتق مركز محافظة شبوة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة إثنين آخرين كانا على متن الآلية بالإضافة إلى مدني لحظة مروره قربها.

وأضاف أن جروح أحد المصابين، بليغة جراء التفجير الذي وقع وقت ازدحام السوق.

ويأتي الاستهداف بعد أقل من شهر من تفجير مماثل استهدف، آلية لقوات "اللواء الثاني دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لحظة مرورها في حي المستوطنة شرقي مدينة عتق، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة من أفرادها بينهم قيادي، إضافة إلى جرح 5 مدنيين آخرين.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
اليمن... مقتل 3 جنود وإصابة آخرين إثر قصف صاروخي منسوب لـ"أنصار الله" شمال لحج
أمس, 14:58 GMT
وفي 10 آب/أغسطس الماضي، سيطرت وحدات تابعة لألوية العمالقة الجنوبية و"قوات دفاع شبوة" المواليتين للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من محافظ شبوة عوض بن محمد الوزير العولقي، على مدينة عتق مركز المحافظة وغالبية مديريات المحافظة، بعد مواجهات دامية استمرت ثلاثة أيام، مع وحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح "ثاني أكبر الأحزاب في اليمن"، أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين.

وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
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