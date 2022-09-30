https://sputnikarabic.ae/20220930/اليمن-مقتل-3-جنود-وإصابة-آخرين-إثر-قصف-صاروخي-منسوب-لـأنصار-الله-شمال-لحج-1068444588.html

اليمن... مقتل 3 جنود وإصابة آخرين إثر قصف صاروخي منسوب لـ"أنصار الله" شمال لحج

اليمن... مقتل 3 جنود وإصابة آخرين إثر قصف صاروخي منسوب لـ"أنصار الله" شمال لحج

سقط 5 جنود من القوات الموالية للحكومة اليمنية بين قتيل وجريح، اليوم الجمعة، إثر قصف منسوب لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة لحج جنوبي اليمن، في ظل هدنة... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T14:58+0000

2022-09-30T14:58+0000

2022-09-30T14:58+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، عبر موقعها "درع الجنوب" بأن "3 جنود قتلوا وأصيب اثنان آخران جراء إطلاق الحوثيين صاروخاً حرارياً على آلية عسكرية في جبهة الحد بيافِع بلدة أهل الحيد، شمال شرقي محافظة لحج".وذكرت أن "القصف الصاروخي أسفر عن احتراق الآلية العسكرية".واتهمت قوات المجلس الانتقالي، جماعة "أنصار الله"، بـ "الاستمرار في خرق الهدنة الأممية في جبهة الحد بيافع وجبهة شمال الضالع بشكل شبه يومي في ظل صمت إقليمي وأممي جراء تلك الخروقات، والتزام القوات المسلحة الجنوبية في الهدنة ووقف إطلاق النار"، على حد قولها".ويأتي القصف بعد أقل من شهر من مقتل قائد اللواء الرابع في قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي، العميد هدار الشوحطي، إثر إصابته في رأسه برصاص قناص تابع لجماعة "أنصار الله" أثناء تواجده في منطقة الكداد بجبهة مديرية الحَد في يافِع شمال شرقي محافظة لحج.ومنذ سيطرة "أنصار الله" على مديرية الزاهر غرب محافظة البيضاء وسط اليمن، في يوليو/ تموز العام الماضي، تصاعد التوتر بين قوات المجلس الانتقالي ومقاتلي الجماعة في جبهة الحَد الحدودية، إذ تشهد الجبهة الواقعة بين المحافظتين اشتباكات بين الحين والآخر غالباً ما توقع ضحايا.وفي الثاني من أغسطس/ آب الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكدا التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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